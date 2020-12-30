Шоу "Маска": стала відома дата прем'єри проєкту

Софія Ковнір Люди 13:43, 30.12.2020 Оновлено: 14:32, 30.12.2020

У суботу, 16 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра довгоочікуваного шоу "Маска". Проєкт зняли за відомим форматом The Masked Singer.

Так, для шоу спеціально побудували величезну сцену з різними сучасними технологіями. Відзначимо, що над проєктом працюють більше 200 осіб. Про це повідомили в пресслужбі телеканалу.

Ведучим "Маски" став Володимир Остапчук. Так, знаменитість приміряє 12 цікавих образів, буде їздити по сцені на роликах і мотоциклі, а також літати над нею.

Володимир Остапчук
Пресслужба телеканалу "Україна"

Крім того, у шоу візьмуть участь такі зірки як Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

Варто відзначити, що "Маска" буде складатися з 12 епізодів. Учасниками стануть українські зірки, але їх персони – таємниця, розгадати яку повинні глядачі.

Шоу "Маска"
Пресслужба телеканалу "Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, підняти новорічний настрій допоможуть перегляди популярних українських мюзиклів, які наповнені усією атмосферою свята.

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