Шоу 'Маска': смотреть седьмой выпуск онлайн

В субботу, 6 марта, на телеканале "Украина" в 21:00 стартовал седьмой выпуск популярного шоу "Маска". Зрители окунутся в загадочный мир перевоплощений, неожиданных сюрпризов и неповторимого вокала.

В седьмом эпизоде зрители снова встретятся с участниками группы А. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и расскажет все подробности.

Так, в эфире можно будет увидеть соблазнительную Розу, яркое Солнце, романтического Дракона, трогательного Жабеня и эпатажного Сома.

Также впервые в эфире гипершоу появится приглашенная звезда в костюме Махаона. Таким образом будет раскрыто сразу две маски.

Каждый из героев исполнит на сцене популярный хит и даст новые подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" показали шестой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира раскрыли имя персоны, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.