Шотландка выиграла миллион в лотерею и потратила на пластику. Фото до и после

Жительница Шотландии Джейн Парк, которая в 2013 году выиграла миллион фунтов (36 млн гривен), сыграв в лотерею "Euromillions", потратила деньги на пластические операции и недвижимость. Сейчас она – одна из самых узнаваемых лиц в родной стране.

О том, какой путь пришлось пройти молодой миллионерше и на что именно она потратила выиграш, расскажет OBOZREVATEL. Сейчас красавице 25 лет, но она с удовольствием вспоминает свой путь к тому месту, где она оказалась сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 17-летнем возрасте скромная шотландка приобрела свой первый лотерейный билет, который по счастливому стечению обстоятельств оказался выигрышным. Недолго думая, Джейн решила, что лучший способ не протранжирить деньги – инвестировать в себя.

Видео дня

Так родилась идея увеличить грудь, которую счастливица сразу воплотила. Чуть позже девушку ождиали еще подтяжка, липосакция, изменение формы губ и установка виниров.

Последней операцией стала коррекция формы ягодиц, из-за которой Джейн чуть не умерла. Во время хирургического вмешательства у пациентки началась аллергия на анестетик. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь.

Потратив на пластику и другие уходовые процедуры 500 000 тысяч фунтов Парк решила вложиться в недвижимость. На то, чтобы прекратить обращаться к хирургам, красавицу также подтолкнули родители, которых беспокоила новая зависимость дочери.

Сейчас молодая миллионерша осела в Дубае из-за пандемии коронавируса. По ее словам, возвращаться домой не собирается.

OBOZREVATEL также рассказывал об украинке с самыми большими скулами в мире, которая сделала себе очередную пластическую операцию. Анастасия Покрещук увеличила грудь.