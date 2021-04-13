Сходство с Кейт Миддлтон помогло обычной женщине стать богатой. Фото

33-летняя Габриэлла Манро Дуглас, которая появлялась на разных вечеринках и мероприятиях в качестве двойника герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, смогла разбогатеть благодаря такой "работе". Так, она заработала на квартиру в Лондоне, а также стала совладелицей крупного бизнеса.

Все началось с того, что невероятную схожесть женщины с супругой принца Уильяма заметила ее мать, посоветовав дочери отправить свое фото в агентство двойников. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

За один день работы двойником Габриэлла могла заработать от 600 до 1000 фунтов стерлингов (от 23 тыс грн). Сама же героиня не считала посещение мероприятий и участие в съемках работой – для нее это было что-то вроде хобби.

"Моя карьера двойника Кейт началась в 2011 году. На тот момент я жила в Виндзоре, где работала дизайнером мебели. Кроме моей мамы, покупатели говорили мне, настолько сильно я внешне похожа на Кейт Миддлтон. Мне, как двойнику, платили за то, чтобы я притворялась герцогиней – и в такие моменты я действительно ощущала, какой должна быть ее жизнь", – рассказала женщина подробнее о своем опыте.

Габриэлла с семимесячными дочерьми-близнецами Мэй и Джой. The Sun

Для Габриэллы эта работа была как хобби. The Sun

Женщина разбогатела благодаря невероятному сходству с Кейт Миддлтон. The Sun

Габриэлле пришлось повторять наряды герцогини. The Sun

Габриэлла Манро Дуглас была двойником Кейт Миддлтон. The Sun

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 вещах, которые не может делать Кейт Миддлтон. Она беспрекословно следует королевскому протоколу и отказывается от многих, казалось бы, безобидных действий. К примеру, ей нельзя красить ногти ярким лаком или заводить страницу в социальной сети.