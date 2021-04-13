Схожість з Кейт Міддлтон допомогла звичайній жінці стати багатою. Фото

33-річна Габріелла Манро Дуглас, яка з'являлася на різних вечірках і заходах в якості двійника герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, змогла розбагатіти завдяки такій "роботі". Так, вона заробила на квартиру в Лондоні, а також стала співвласницею великого бізнесу.

Все почалося з того, що неймовірну схожість жінки з дружиною принца Вільяма помітила її мати, порадивши дочці відправити своє фото в агентство двійників. Про це пише видання The Sun (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За один день роботи двійником Габріелла могла заробити від 600 до 1000 фунтів стерлінгів (від 23 тис грн). Сама ж героїня не вважала відвідування заходів і участь в зйомках роботою – для неї це було щось на кшталт хобі.

"Моя кар'єра двійника Кейт почалася в 2011 році. На той момент я жила у Віндзорі, де працювала дизайнером меблів. Крім моєї мами, покупці говорили мені, настільки сильно я зовні схожа на Кейт Міддлтон. Мені, як двійникові, платили за те, щоб я прикидалася герцогинею – і в такі моменти я дійсно відчувала, яким має бути її життя", – розповіла жінка детальніше про свій досвід.

Габріелла з семимісячними дочками-близнятами Мей і Джой. The Sun

Для Габріелли ця робота була як хобі. The Sun

Жінка розбагатіла завдяки неймовірній подібності з Кейт Міддлтон. The Sun

Габріелла довелося повторювати вбрання герцогині. The Sun

Габріелла Манро Дуглас була двійником Кейт Міддлтон. The Sun

Раніше OBOZREVATEL писав про 10 речей, які не може робити Кейт Міддлтон. Вона беззаперечно слідує королівському протоколу і відмовляється від багатьох, здавалося б, нешкідливих дій. Наприклад, їй не можна фарбувати нігті яскравим лаком або заводити сторінку в соціальній мережі.