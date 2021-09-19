Шилова о работе и материнстве: важно состояться как женщина, и как личность. Эксклюзивное интервью

Украинская актриса Елена Шилова сыграла одну из главных ролей в 8-серийном сериале "Дело рук утопающих", который стартовал этой осенью на канале "Украина". Звезда не только успешная артистка, но и жена, а также мама.

О карьере артиста и о том, что помогает ей быть востребованной, чем она занимается в свободное от работы время и почему не готова надолго оставить одних мужа и дочь – Елена Шилова рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

– Елена, расскажите о своей героине в сериале "Дело рук утопающих".

– Как правило, когда я читаю сценарий, то замечаю, что герой в истории или только положительный, или отрицательный, а в этом проекте персонаж абсолютно живой. Я играю учительницу начальных классов, и моя героиня по имени Марина, как и все люди, совершает ошибки. Она думает о них и очень сильно переживает. Этим она меня и заинтересовала.

Видео дня

– В вашей профессии большая конкуренция, что помогает оставаться "в строю"?

– Все мы прекрасно знаем, что есть люди, которые выходят из института и потом сидят подолгу без работы. В моем случае как-то так совпало, что у меня изначально появились проекты. И так продолжалось годами без каких-то длительных перерывов. Самый большой промежуток, когда я нигде не участвовала, длился 8-9 месяцев.

– Сложно ли, когда не поступают предложения и надо как-то финансово продержаться?

– Мне было нетрудно. Я не мужчина, которому нужно кормить семью. В такие моменты, когда наступала пауза между проектами, я больше времени занималась собой и своей семьей. Поэтому очень рада и благодарна таким периодам за то, что они тоже были в моей жизни. Конечно, иногда появлялись страхи, но они так же быстро и исчезали.

– В связи с пандемией в мире появилось больше ограничений. А что поменялось в лучшую сторону в вашей жизни?

– У меня вообще мало что поменялось. Потому что во время карантина я была в Таиланде. К тому же моя семья живет за городом. Мы могли спокойно гулять на природе. У меня не было ощущения, что мне в жизни чего-то не хватает. Буквально прошлым летом, как раз во время карантина, у меня появилась работа. Поэтому я не чувствовала, что нахожусь в изоляции.

– У вас в Instagram время от времени появляются фото 6-летней дочки. В чем Катя упростила вашу жизнь?

– Упростила? Даже не знаю. Скорее, наполнила мою жизнь. Я начала по-другому смотреть на какие-то вещи, стала более терпимее.

– А есть в дочери то, что вас по-хорошему удивляет и вдохновляет?

– Меня удивляет то, что она – это не я! Я помню себя в детстве и удивляюсь: "Ну как так? Я же делала все иначе!" Мы не похожи с дочерью ни внешне, ни по характеру. Мне постоянно приходится под нее подстраиваться. Очень часто происходят такие ситуации, когда я думаю, что знаю, как она отреагирует, а в итоге все происходит совершенно иначе. Понятно, что Катя тоже личность, у нее есть свое мнение, но в каких-то моментах я по-прежнему ловлю себя на мысли, что она совсем другая.

– Сегодня большинство родителей увлекается детской психологией. Вам близка эта тема?

– Я стараюсь узнавать обо всем, что касается воспитания. Во времена наших родителей этой литературы, к сожалению, не было. Они жили в сложное время, постоянно работали и преодолевали трудности. Им было не до нас. Сейчас все по-другому, есть возможность обращать внимание на детей, заботиться о них, поэтому я делаю все, что в моих силах.

– Как вы переживаете те моменты, когда вам по работе нужно уезжать в другую страну?

– Мы постоянно на связи. Катя очень сильно скучает. Иногда я от чего-то отказываюсь. В последнее время было 2-3 проекта, и я не приняла в них участие по той причине, что они шли подряд. Я не могла так надолго оставить дочь и мужа. Но при этом я стараюсь совмещать семью и работу, потому что чувствую и понимаю, сколько сил и энергии приносят мне съемки. И с этими позитивными эмоциями я уже приезжаю домой к своей семье. То есть я уже не замученная мама, а человек, который реализуется благодаря своей профессии. Мне кажется, что это важно: состояться и как женщина, и как личность. И неважно, какая у человека сфера деятельности и где он работает: дома, в офисе или на съемочной площадке. По крайней мере, находясь с ребенком дома, я всегда в очень хорошем настроении.

Ранее эксклюзивное интервью для OBOZREVATEL дал лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Фагот Михайлюта. Артист рассказал всю правду об отношениях с партнершей по "Танцях з зірками".