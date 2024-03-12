Шэрон Стоун впервые раскрыла имя продюсера, который принудил ее к интиму с партнером по фильму ради экранной 'химии'

Всемирно известная голливудская актриса Шэрон Стоун впервые раскрыла имя продюсера, который заставил ее заняться сексом с коллегой по фильму, а также назвала самого актера, с которым ее подтолкнули к интимным отношениям для "улучшения экранной химии". 66-летняя звезда ранее говорила об этой ситуации в своих мемуарах 2021 года, но не раскрывала личности. Теперь же она сообщила, что продюсером был Роберт Эванс, а актером – Билли (Уильям) Болдуин – брат Алека Болдуина. Вместе они снимались в ленте эротического характера "Щепка" 1993 года.

"Щепка" – следующий фильм Стоун после грандиозного успеха и мегапопулярности прошлогоднего кинохита "Основной инстинкт". Подробностями со съемок актриса поделилась на подкасте Луи Теру, пишет Daily Mail.

"Они ожидали, что я принесу им еще один гигантский хит, и они дали мне разрешение на кастинг, дали мне все эти одобрения, но когда пришло время работы, они сказали мне, что это тщеславная сделка, и я не могу получить моих одобрений. Затем они начали обвинять меня в собственных ошибках, хотя это они допустили ужасные ошибки в том, как нанимали режиссеров и актеров", – начала Стоун.

Знаменитость вспомнила, как бывший актер, а тогда продюсер Роберт Эванс вызвал ее со съемок в свой офис, чтобы предложить переспать с исполнителем главной роли Уильямом Болдуином – одним из четырех братьев-актеров, более известным как Билли.

Стоун рассказала: "Эванс позвал меня в свой кабинет. У него были очень низкие диваны 70-80 годов, так что я, по сути, сидела на полу. А он бегает по кабинету в солнцезащитных очках и объясняет мне, что он переспал с Эвой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что так его игра станет лучше. А нам нужно было, чтобы Билли играл лучше, с этим были большие проблемы. И если бы я могла переспать с Билли, то между нами возникла бы химия на экране, и если бы я просто занялась с ним сексом, то это спасло бы фильм, а настоящей проблемой фильма была я, потому что я была такой скованной и непохожей на настоящую актрису, которая могла бы просто тр*хнуть его и вернуть все на круги своя. Настоящая проблема заключалась в том, что я была такой закомплексованной".

Услышав эти требования, Стоун была несколько раздражена и смущена, ведь Эванс не прислушивался к ее советам по выбору актера на главную роль. Теперь же, когда продюсера не устраивала игра Болдуина, он стал принуждать Шэрон к интиму с партнером по съемочной площадке, чтобы улучшить уровень его актерской игры.

"Мне не нужно было тр*хаться с Майклом Дугласом. Майкл мог прийти на работу и знать, как попасть в цель, сыграть эту роль, отрепетировать и появиться на экране. А теперь я вдруг оказалась в бизнесе под названием "я должна тр*хать людей", – поделилась звезда.

По словам Шэрон, "Щепка" все равно собрала в прокате значительные $280 млн, хотя и не дотянула до ожидаемых результатов.

Оригинальный отрывок об этом случае из ее мемуаров под названием "Красота жить дважды" звучит так: "Продюсер привел меня в свой офис, где у него под мышкой были шарики из сладкого молока в маленьком контейнере из-под молока с открытой шейкой. Он ходил туда-сюда по кабинету, а шарики выпадали из носика и катились по деревянному полу, пока он объяснял мне, почему я должна тр*хнуть своего коллегу, чтобы у нас была химия на экране... Зачем было брать на работу актера, который не смог сыграть целую сцену еще на пробах? Теперь вы думаете, что если я его тр*хну, он станет отличным актером? Никто не бывает настолько хорош в постели. Я считаю, что они могли бы просто нанять талантливого актера, который мог бы сыграть сцену и помнил бы свои реплики".

Отметим, Роберт Эванс умер в 2019 году. Он также был продюсером фильмов "Чайнатаун" и "Коттон-клуб", возглавлял производство фильмов "Крестный отец", "Работа по-итальянски", "Крепкий орешек" и "Великий Гэтсби" на студии Paramount.

Как писал OBOZ.UA, ранее Шэрон Стоун откровенно рассказала, что пережила широкий инсульт, вызвавший серьезные проблемы с памятью. Поэтому звезда "Основного инстинкта" потеряла роли в кино, поскольку она просто не могла запоминать сценарий.

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