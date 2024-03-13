Актер, с которым Шэрон Стоун принуждали к интиму, разозлился на ее откровение и заявил о грязном компромате на нее

Брат известного продюсера Алека Болдуина – американский актер Уильям "Билли" Болдуин – с которым Шэрон Стоун, по ее словам, принуждали к интиму, разозлился на эти откровения и пригрозил компроматом на звезду. По его версии, тем человеком, который из них двоих действительно имел романтический интерес на площадке ленты "Щепка" 30 лет назад, была именно Стоун.

Мол, актриса обещала подругам влюбить в себя партнера, а он отверг ухаживания коллеги. Соответствующий пост появился в X (ранее Twitter) Билли Болдуина.

"Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне все эти годы? Она все еще влюблена в меня или ей все еще больно после всех этих лет, потому что я отверг ее ухаживания?" – начал 61-летний актер.

По его словам, Шэрон Стоун говорила подруге Дженис Дикинсон после проб: "Я заставлю его влюбиться в меня так сильно, что у него закружится голова". Однако актрисе якобы не удалось нарушить душевное спокойствие Болдуина.

"У меня на нее столько компромата, что у нее голова закружится, но я молчал... Интересно, стоит ли мне написать книгу и рассказать много-много тревожных, извращенных и непрофессиональных историй о Шэрон? Это было бы смешно", – пригрозил брат Алека Болдуина.

Напомним, Шэрон Стоун впервые заговорила о принуждении к интиму в мемуарах 2021 года. Тогда она не назвала имен ни продюсера, настаивавшего на сексе между двумя главными героями, ни партнера.

Их личности всплыли только недавно, во время одного из подкастов актрисы. Продюсером оказался Роберт Эванс, умерший 5 лет назад, а актером – вышеупомянутый Болдуин.

Шэрон Стоун утверждала, что их принуждали к интиму, чтобы разжечь экранную страсть в эротической ленте. Актриса до сих пор возмущена, что продюсеры 30 лет назад просто не наняли "талантливого актера".

Как писал OBOZ.UA, ранее Шэрон Стоун откровенно рассказала, что пережила широкий инсульт, вызвавший серьезные проблемы с памятью. Звезда "Основного инстинкта" потеряла роли в кино, поскольку она просто не могла запоминать сценарий.

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