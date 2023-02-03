Шэрон Стоун, Эмилия Кларк и другие: семь звезд, которые были на грани смерти, но спаслись

Жизнь знаменитостей кажется очень счастливой: деньги, слава, популярность, особняки, элитные авто, люксовые курорты. Однако мало кто знает, что порой им нужно рисковать жизнью, чтобы снять определенный эпизод фильма. Другие же не могут похвастаться удачей и подвергают себя смертельной опасности.

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OBOZREVATEL вспомнил нескольких знаменитостей, которые побывали в лапах смерти, но им все-таки удалось оттуда вырваться. Узнайте, кого из селебрити мы однажды чуть не потеряли (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шэрон Стоун

Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун однажды в интервью рассказала, что она едва не умерла в 2001 году из-за внутреннего кровотечения, вызванного разрывом артерии у основания черепа. Знаменитость утверждала, что в момент кровоизлияния видела "гигантский вихрь света". Этот опыт послужил написанию автобиографической книги "Красота двух жизней".

50 Cent

Рэпера Кертиса Джеймса в 2000 году расстрелял член уличной банды Нью-Йорка. Преступник попал в него 9 раз исполнитель был ранен в лицо, грудь, ноги и руки. После покушения он долго лечился, и даже компания Columbia Records расторгла с ним контракт, не веря в его выздоровление. К счастью, реабилитация прошла без осложнений.

Эмилия Кларк

Британская актриса Эмилия Кларк за два года перенесла две аневризмы головного мозга. В 2011 году звезда "Игры престолов" потеряла сознание в тренажерном зале, а позже у нее диагностировали кровоизлияние. В 2013 году, у нее была еще одна аневризма, которая потребовала инвазивной операции. Эти неприятные случаи побудили звезду основать благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям после черепно-мозговых травм.

Орландо Блум

Британский киноактер в 2021 году упал с высоты третьего этажа, пытаясь вскарабкаться наверх по водосточной трубе. Из-за полученных травм секс-символа на несколько дней парализовало. Однако сильный организм справился со всеми ушибами и Блум вскоре забыл о неприятном инциденте.

Джонни Депп

Во время съемок фильма "Одинокий рейнджер" актер Джонни Депп выпал из седла и оказался под лошадью. Окружающие думали, что в этот момент можно потерять звезду, ведь это было на бешеной скорости и животное вполне могло затоптать мужчину. Однако произошло чудо, селебрити не получил ни одной царапины и продолжил съемки как ни в чем не бывало.

Джейсон Стейтем

Британский актер Джейсон Стейтем едва не погиб в ходе съемок кинокартины "Неудержимые 3". Во время одной из сцен с погоней, у грузовика, в котором ехал артист, отказали тормоза. Ему пришлось собраться с мыслями и выпрыгнуть из мчащегося автомобиля. Знаменитости удалось спасти, но вот фургон упал в море с 18-метровой высоты.

Леонардо Ди Каприо

Джек из "Титаника" едва не попрощался с жизнью из-за встречи с белой акулой. Однажды Леонардо захотел острых ощущений и погрузился в специальной клетке в океан, чтобы покормить беспощадных обитателей. Большая волна перевернула клетку и акуле удалось проникнуть внутрь конструкции. Актер выжил только потому, что он вжался в прутья в дальнем конце клетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, нескольким голливудским звездами пришлось измениться до неузнаваемости, чтобы получить роль в кино. Речь идет о Джареде Лето, Мэттью МакКонахи, Шарлиз Терон, Крисе Хемсворте. Что потребовали режиссеры от знаменитостей – узнайте в нашем материале.

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