Шеннен Доэрти, которая борется с четвертой стадией рака груди, испугала фото после удаления опухоли из головного мозга
Известная американская актриса Шеннен Доэрти, страдающая четвертой стадией рака груди, показала собственное фото, сделанное после операции на головном мозге. Звезде культовых сериалов "Зачарованные" ("Все женщины – ведьмы") и "Беверли-Хиллз, 90210" удаляли опухоль.
Соответствующее фото появилось на странице знаменитости в Instagram. Как известно, операция прошла еще в январе 2023 года, однако Доэрти решила вспомнить свои эмоции в тот непростой период лишь сейчас. Удаление опухоли как раз совпало с изменой мужа, который бросил актрису прямо перед тем, как она ложилась в больницу.
На обнародованном кадре Доэрти лежит в больничной палате с закрытыми глазами, а на лице ее виднеется легкая улыбка. Несмотря на это, актриса признается, что чувствовала себя очень напуганной.
"В январе 2023 года мне сделали операцию на головном мозге – удалили опухоль. То, что у меня на лбу, предназначалось для картографирования. Я не задавала вопросов, меня просто охватил страх и слишком много всего происходящего. И это тот момент, когда мне дали лекарство для расслабления, прежде чем усыпить меня. Очевидно, что оно мне понравилось", – прокомментировала звезда.
Поклонники Доэрти под постом выразили ей свою поддержку и назвали актрису "воином", вдохновляющим многих людей не опускать руки. Комментаторы также не скрывали, что фото из больницы серьезно их испугало.
Отметим, в 2015 году у актрисы впервые диагностировали рак груди, после чего ей сделали мастэктомию (хирургическое удаление молочных желез), провели химиотерапию и облучение. В 2017 году знаменитость сообщила, что у нее наступила ремиссия, а через два года онкология вернулась. Шеннен Доэрти рассказала, что страдает метастатическим раком 4-й стадии.
На фоне борьбы с недугом Шеннен также пережила личные невзгоды, в частности, в своем браке. Фотограф Курт Исвариенко бросил актрису после 11 лет брака как раз в преддверии сверхважной операции по удалению опухоли из мозга. Это было сильным ударом для Доэрти, которая впоследствии рассказала, что чувствовала себя подавленной и преданной.
А недавно Шеннен призналась, что ей стало хуже. Теперь метастазы распространились на кости звезды. О состоянии актрисы читайте в материале.
Как писал OBOZ.UA, звезда уже думает о собственных похоронах, поэтому понемногу занимается их планировкой. Доэрти признается, что эти мысли разбивают ей сердце.
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