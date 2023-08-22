Шанс на новую жизнь: LOBODA подарила дом семье, чье жилье разрушил российский террор. Фото и видео

21 марта 2022 года деревянный дом в селе Шпитьки под Киевом, в котором жила медсестра "Охматдета" Елена вместе с мужем и дочкой, был полностью уничтожен российскими оккупантами. Осколок от вражеского "Града" превратил собственноручно построенное жилье в груду металлолома и фундамента – огонь распространялся так быстро, что сотрудники ГСЧС просто не успели спасти здание. Известная украинская певица Светлана Лобода увидела новостной сюжет о семье, которая осталась без крыши над головой, и решила им помочь, подарив новый дом.

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Каркасный дом по просьбе артистки возвели в рекордные сроки. Сегодня семья уже может в нем жить. Об этом сообщила пресс-служба звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Увидев новость о разрушенном агрессорами доме, певица тут же принялась искать семью Елены, чтобы помочь им. После трагедии медсестра с мужем и дочкой переехали в самодельный фургончик рядом с остатками бывшего жилья.

Лобода решила направить средства с прослушиваний своего нового альбома Made in U на новые апартаменты для соотечественников. К этой сумме певица также добавила вырученные средства с гастрольного тура по Германии. Присоединился к сбору и фонд – партнер SaveHome, выделивший дополнительные 400 тысяч гривен, а также разработал план действий и скоординировал построение нового дома за рекордные 4 месяца. Общая стоимость дома, построенного по новейшей каркасной технологии, – почти 2 миллиона гривен.

"Дом построен и сегодня для меня это большой праздник, я очень счастлива! Хочу поздравить и обнять Елену с мужем и дочкой, что уже через несколько недель, по завершению внутренних работ, смогут переехать в новый дом. А также поблагодарить своих поклонников со всего мира за то, что сделали этот подарок возможным. Новый дом – это очень щемяще. Пусть он станет началом нового светлого, теплого, мирного раздела в истории их прекрасной семьи", – прокомментировала Лобода, приехав осмотреть результаты проделанной работы.

Вместе с домом захватчики уничтожили и все годами нажитое имущество семьи: бытовую технику, мебель, одежду. Лобода вместе с благотворительными фондами продолжает работать над обеспечением украинцев всем необходимым для комфортной жизни.

"Сейчас планируем забрать к нам еще и мать мужа, проживающую в Херсонской области, там очень опасно, потому что ведутся боевые действия, а ее дома не стало после оккупации. Будем проживать большой семьей. Главное – уют, комфорт и гармония. Для нас это будет шаг в новую жизнь", – рассказала артистке сама Елена.

Отмечается, что это не единственный проект по восстановлению жилья, над которым сейчас работает певица и ее команда. Уже совсем скоро артистка сможет отчитаться о доме для еще одной семьи в Ирпене, который удалось восстановить совместными силами. Сейчас LOBODA находится в мировом благотворительном туре и направляет в Украину средства с каждого концерта, чтобы быстрее завершить строительство.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Лобода посетила беженцев из Украины, которые нашли убежище в Варшаве. Звезда встретилась с украинцами в Центре гуманитарной помощи, где сегодня проживает более 600 человек, включая детей.

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