Шакира закрутила роман со звездой 'Эмили в Париже' после откровенных съемок в ее новом клипе: друзья певицы обеспокоены

Колумбийская 47-летняя певица Шакира закрутила роман с британским актером, звездой "Эмили в Париже", Люсьеном Лависконтом еще с начала съемок клипа к песне "Punteria". Эти отношения обеспокоили близких певицы, ведь они боятся, что новоиспеченный актер с ней только ради славы.

Анонимный источник сообщил Daily Mail, что пара вместе, но неактивно общается. Поэтому друзья Шакиры боятся, что Лависконт только пытается получить популярность и признание.

"Шакира отчаянно хочет влюбиться, но ее друзья обеспокоены, потому что Люсьен медленно пробирался по лестнице знаменитостей, встречаясь с женщинами, которые были менее известными, чем Шакира. Ее друзья боятся, что он просто хочет, чтобы люди знали его имя, и она это обеспечит. Они встречаются, но еще не очень вовлечены [в отношения]", – объяснил инсайдер.

Близкие к Шакире люди утверждают, что бывшего мужа испанского футболиста Жерара Пике она до сих пор не может забыть. Их отношения длились 12 лет и за это время у них родилось двое сыновей. Причиной расторжения брака стали многочисленные измены Пике, которые тот даже не скрывал.

Публичный ответ певицы не стала долго ждать – свои эмоции она "излила" в песне Out of Your League: "Ты променял Ferrari на [Renault] Twingo, ты променял Rolex на Casio".

"Многие части моей жизни рассыпались на моих глазах, и мне пришлось определенным образом перестраиваться, собирая кости с пола и складывая их все вместе. И клеем, который удерживал все это вместе, была музыка. Долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жерардом, чтобы он мог играть в футбол. Было много жертв ради любви", – рассказывала певица Times.

"Она встречается с кем-то, кто, как они [друзья] боятся, является игроком, и она собирается спалиться", – сказал инсайдер.

Как мы отмечали ранее, 31-летний Люсьен Лависконт сыграл возлюбленного в клипе Шакиры и Карди Би к песне "Punteria". По сюжету певица в качестве Амура выбирает себе пару и стрела попадает в сердце актера. Тогда между ними возникает искра и развиваются откровенные любовные отношения. Через несколько дней после публикации клипа пару заметили за ужином в одном из итальянских ресторанов в Нью-Йорке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Шакира раскритиковала нашумевший фильм "Барби" из-за унижения достоинства мужчин. В частности, ее двоим сыновьям не понравилась кинокартина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!