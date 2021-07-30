Шакира может сесть в тюрьму: певицу обвинили в шести преступлениях

Колумбийская певца и танцовщица Шакира может попасть на скамью подсудимых в Испании, поскольку прокуратура страны обвиняет ее в неуплате налогов. После трехлетнего расследования, артистку обвинили в шести налоговых преступлениях.

Испанский судья Марко Хесус Юбериас увидел "достаточно доказательств" и завершил досудебное разбирательство. Он отметил, что певица не уплатила 14,5 миллиона евро (17,2 миллиона долларов) налога на доход, полученный в период с 2012 по 2014 год, сообщает Рейтер.

"Документы, приложенные к иску, являются достаточным доказательством правонарушения для продолжения разбирательства", – сказал судья в судебном документе.

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В ведомстве отмечают, что Шакира в тот период жила в регионе Каталония, а ее представители утверждают другое – она не жила в Испании до 2015 года и выполнила все свои налоговые обязательства.

Кроме того, сторона певицы заявили, что судебный документ был "ожидаемым шагом в процессе" и что юридическая команда певицы "по-прежнему уверена и полностью сотрудничает с судебной властью, и не будет комментировать дальше".

Коротко про знаменитость:

44-летняя Шакира – музыкант, которую называют королевой латиноамериканской музыки. Свою карьеру она начала в 13 лет, став популярной сначала в испаноязычных странах, а с выходом пятого альбома Laundry Service (2001) — во всем мире.

Она является автором 145 синглов, семи студийных и трех концертных альбомов. Певица владеет тремя Грэмми, четырьмя MTV Video Music Award, а также имеет звезду на голливудской Аллее славы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в сети появился снимок Шакиры, как она выглядела в 2000-х годах и как выглядит сейчас. Поклонники звезды были в восторге от увиденного и оставили множество комментариев.