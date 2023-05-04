Сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов и родили сыновей: как сложилась их судьба. Фото

В американском штате Огайо есть городок, который когда-то назывался Милсвиль, но в 1818 году близнецы Мозес и Аарон Вилкокс приобрели там большой участок земли, который начали распродавать переселенцам. Вскоре они переименовали поселение в Твинсбург, что в переводе означает "Город близнецов". До сих пор в нем ежегодно собираются близнецы со всего мира на масштабный фестиваль. Именно там в 2017 году сестры-близняшки Бриттани и Бриана Дин познакомились с братьями-близнецами Джереми и Джошем Селайерсами, которые впоследствии поженились друг на друге.

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Джерем и Джош сделали предложения любимым в один день спустя полгода после знакомства. Свадьбы пар, как вы могли догадаться, также состоялись в один день. Но на этом пары не остановились – сестры-близняшки одновременно забеременели. OBOZREVATEL решил напомнить необычную историю двух семей и рассказать, как сложилась их судьба.

Бриттани и Бриана относятся к тем близнецам, которые с самого рождения были невероятно близки. В юности они пробовали встречаться с разными парнями, но всегда мечтали в будущем выйти замуж именно за близнецов, которые бы полностью понимали и разделяли их родство. Впрочем, близкие не воспринимали эту идею серьезно, пока девушки не объявили о помолвке с Джереми и Джошем.

"Людям, у которых нет брата или сестры-близнеца, сложно объяснить особенную связь между нами. Это как появиться на свет вместе со своей родственной душой и считать это естественным положением вещей. Были парни, которые ревновали к нашим с сестрой отношениям. Часто приходилось слышать вопрос: "Чего тебе не хватает?" Я не хотела ранить чьи-то чувства, но старалась быть честной с собой и чувствовала, что не понимаю, почему у вас нет кого-то настолько же значимого, как есть у меня", – рассказывали как-то близняшки в соцсетях.

Джереми и Джошуа сделали предложение сестрам в один день. Кольца были тоже одинаковыми в виде знака бесконечности. Совместную свадьбу пары сыграли 5 августа 2018 года. Торжество стало новостью номер один во всех СМИ. Это сделало близнецов знаменитыми.

Супруги, все четверо, начали жить в одном большом доме в Вирджинии, США. Кроме того, они завели один общий аккаунт в Instagram, куда выставляют исключительно совместные снимки. Там за близнецами следит больше 237 тысяч подписчиков (на момент написания новости).

В 2020 году пары стали планировать пополнение. Сестры решили, что должны забеременеть вместе. Впрочем, этот план они продумали еще задолго до создания семей. Девушки и их партнеры были уверены, что синхронизированные беременность и родительство пройдут намного легче и спокойнее, чем раздельные.

Так, в январе 2021 года у Бриттани и Джоша родился сын Джетт, а уже в апреле о пополнении сообщили Бриана и Джереми – они стали родителями мальчика Джекса.

Сейчас семьи из троих человек продолжают жить в одном доме и вместе воспитывают своих детей.

Они регулярно публикуют совместные фото. Ходят сестры, как и братья, в одинаковой одежде. Своих детей, хотя они и не близнецы, родители также одевают в одинаковые костюмы.

Близнецы признаются, что понимают, почему некоторым людям их жизнь может показаться странной, но сами ничего менять не хотят и не будут.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2006 году англичанка по имени Аманда Биггс родила в Бирмингеме двух девочек-близняшек Марсию и Милли. Они были совершенно одинаковыми, но чем старше становились, тем больше изменений замечали их родители. В 10 месяцев кожа Милли начала становиться все темнее и темнее, в то время как у Марсии было светлое личико и белоснежные волосы. Об уникальных близняшках с разным цветом кожи – читайте в нашем материале.

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