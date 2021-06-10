Сестры-близнецы вместе ходят в душ и делят одного парня на двоих: как они выглядят

35-летние сестры-близнецы Анна и Люси из Австралии не только выглядят и одеваются одинаково, но и вместе принимают душ и даже имеют одного парня на двоих. По словам девушек, они особенно сблизились после того, как их отец умер от рака.

Теперь они делают все вместе и считают себя одним человеком. Об этом сообщает издание Insider (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказали Анна и Люси, они пылесосят свой дом буквально за пять минут, также девушки вместе ходят в ванную комнату и встречаются с одним парнем Беном, с которым познакомились в социальной сети.

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"Для нас делить парня означает постоянно быть вместе", – отметили жительницы Австралии.

Они добавили, что интимный момент происходит по отдельности – их возлюбленный Бен старается доставить максимальное удовольствие обеим.

Как сообщил сам мужчина, он не против этого и одинаково любит как Анну, так и Люси. На данный момент у девушек планы создать семью с Беном, в том числе забеременеть в одно и то же время путем искусственного оплодотворения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сестры-близнецы из США Ханна и Леа Стейси провели социальный эксперимент на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Так, суть эксперимента заключалась в следующем: одна из сестер полностью разделась, а художники нарисовали на ее теле фейковые голубые джинсы и черный топ.