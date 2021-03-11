Сергей Соседов присвоил славу популярной украинской группы России. Видео

Российский и украинский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что считает известную поп-группу Artik & Asti российской.

Об этом он сказал в своем интервью на youtube-канале "Ходят слухи". Кроме того, знаменитость добавил, что ему самому очень нравятся песни этих исполнителей (чтобы смотреть видео , проскролльте до конца страницы).

"Это талантливо, красиво и музыкально. У нас в ротации многих радиостанций Artik & Asti. Я считаю, что это российские артисты, потому что они много звучат у нас", – объяснил свою точку зрения музыкальный критик.

Отметим, что Artik & Asti – украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным. В состав группы входят два артиста: Artik и Asti.

Артем находился в поиске солистки, когда планировал создать новый коллектив. По счастливому стечению обстоятельств он наткнулся на запись исполнительницы Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Соседов признался, почему его убрали из украинского "Х-фактора". По словам музыкального критика, его очень любили в Украине. Однако он добавил, что по мнению СБУ, он не должен был иметь огромного успеха в этой стране, поэтому ему запретили въезд и убрали из музыкального шоу.