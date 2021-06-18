Сергей Притула показал, как выглядел его отец. Фото

Украинский актер и комик Сергей Притула показал архивные фото со своим папой. Он признался, что унаследовал от отца много привычек. Одна из них – любовь к путешествиям.

На снимках юный Притула позировал с папой Дмитрием во время отдыха на море. Он также поделился приятными воспоминаниями, передает Новый канал (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Самые яркие воспоминания – это, конечно, детство. Совместные поездки на море, ловля креветок марлей. Это было такое не совсем комфортное советское детство, когда ты едешь где-то на Азовское море, живешь неизвестно в каком пансионате, берешь электрокипятильник и в литровой банке кипятишь воду. Света нет, никаких удобств ...", – начал свой рассказ знаменитость.

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"Но ты счастлив, потому что с мамой и папой вы ловите крабов и креветок, затем варите их тем же кипятильником в какой кастрюле, которую где-то вам удалось достать", – добавил он.

Напомним, что Дмитрия Притулы не стало в 2005 году. Причиной смерти был рак.

Коротко о знаменитости:

Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

От первого брака у него есть сын Дмитрий, который родился в 2008 году. Второй раз Притула женился в 2015, а в 2017 на свет появилась дочь Соломия. В мае этого года он стал отцом в третий раз – у него родилась дочь Стефания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали архивное фото Сергея Притулы, на котором он появился совершенно в другом стиле – 12 лет назад звезда был с длинными волосами и небольшой бородой.