Сергей Бабкин, страдающий тяжелой болезнью, улетел на операцию в Австрию. Фото

Музыкант и автор песен Сергей Бабкин улетел вместе со своей супругой на запланированную операцию в Австрию.

Соответствующую публикацию разместила Снежана в своем Instagram. На фото в сториз Бабкин сидит в черной защитной маске, на нем очки для коррекции зрения, в руках он держит книгу "OSHO".

Недавно стало известно, что у знаменитости редкое заболевание глаз – воспаление сетчатки. В своем интервью Сергей признался, что проблемы со зрением заметил еще летом прошлого года, когда не смог прочитать этикетку на шампуне. Но тогда он не придал этому значения, списав это на обычную усталость.

Когда же стало известно о редкой болезни, то семья Бабкиных нашла клинику в Вене, где смогут сделать необходимую операцию. Сообщается, что на территории Украины сделать это пока невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана рассказала о состоянии мужа. У Сергея Бабкина диагностировали редкую болезнь глаз. Женщина призналась, что зрение у артиста ухудшается чуть ли не каждый день и его нужно срочно "спасать".