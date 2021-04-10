Сердючка презентовала новую песню на шоу "Маска". Видео

В финальном выпуске грандиозного шоу "Маска", который показали в субботу, 10 апреля, первой на сцену вышла Верка Сердючка. Она исполнила свою новую композицию " Disco Kicks".

Зажигательный хит понравился не только зрителям, но и звездным детективам проекта (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Судьи были очень рады тому, что Андрей Данилко, который весь первый сезон "Маски" сидел рядом с ними и угадывал персонажей, подготовил такой приятный сюрприз.

Кроме того, артист рассказал, что образу Верки Сердючки исполнилось уже 30 лет. Он добавил, что рад возможности презентовать новый сингл именно на этом шоу.

Сердючка выступила на шоу "Маска". Скриншот видео

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так, украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко.

В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария.

За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел одиннадцатый выпуск шоу "Маска". В нем разоблачили сразу четырех участников – сладкое Мохито, веселое Жабеня, таинственную Бабку и Циклопа.