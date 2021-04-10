Сердючка презентувала нову пісню на шоу "Маска". Відео

У фінальному випуску грандіозного шоу "Маска", який показали в суботу, 10 квітня, першою на сцену вийшла Вєрка Сердючка. Вона виконала свою нову композицію "Disco Kicks".

Запальний хіт сподобався не тільки глядачам, але і зірковим детективам проєкту (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Судді були дуже раді тому, що Андрій Данилко, який весь перший сезон "Маски" сидів поруч із ними і вгадував персонажів, підготував такий приємний сюрприз.

Крім того, артист розповів, що образу Вєрки Сердючки виповнилося вже 30 років. Він додав, що радий можливості презентувати новий сингл саме на цьому шоу.

Сердючка виступила на шоу "Маска". Скріншот відео

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так, українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалася кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці – хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави – співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталя Холоденко.

У костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди – співачка і актриса Аліна Гросу, магічного Мольфара – телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка – музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома – продюсер Іраклі Макацарія.

За крок до фіналу розкрили особистості зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як пройшов одинадцятий випуск шоу "Маска". У ньому викрили одразу чотирьох учасників – солодке Мохіто, веселе Жабеня, таємничу Бабку і Циклопа.