Сердючка на фестивале Вайкуле в Юрмале спела 'Раша, гудбай'. Видео

В Юрмале, Латвия, прошел благотворительный фестиваль знаменитой латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous, который в этом году был посвящен помощи охваченной войной Украине. На мероприятии выступили, в частности, популярные украинские артисты со своими украиноязычными хитами. Среди них и Верка Сердючка с "мамой" и шоу-балетом.

Видео дня

Легенда отечественного шоу-бизнеса, которую воплощает музыкант и пародист Андрей Данилко, зажгла на сцене в своей уже традиционной вышиванке и визитной серебряной звезде на голове. "Мама" Инна Билоконь и танцоры также были в украинских нарядах. Верка исполнила любимые хиты зрителей, а также измененную композицию "Раша, гудбай". Фрагментом выступления поделилась Вайкуле на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Судя по описанию к видео, Сердючка пела "Раша, гудбай" в первый день фестиваля.

Как известно, в оригинале песня называется Dancing Lasha Tumbai. С ней Сердючка заняла второе место на Евровидении в 2007-м. Тогда, 16 лет назад, этот зажигательный трек вызвал бурю возмущения у россиян, которым в припеве слышались строки Russia, goodbye. И если раньше Данилко уверял, что в его песне поется именно Lasha Tumbai, то после полномасштабного вторжения текст композиции официально изменился на Russia, goodbye.

Обновленную версию Верка спела и на фестивале в Латвии.

Как и следовало ожидать, у россиян это вызвало истерику. Впрочем, бесятся Z-патриоты не только из-за Данилко, но и из-за фестиваля в целом, который в этом году обошелся без пропутинских артистов и российских песен.

"Цирк, жалкое зрелище", "Смотр самодеятельности в сельском клубе", "Днище, это точно", "Так Россия вам сказала Гуд бай, а не вы России. Убожество без наших звезд. Вперед Россия!", "Боже, какое жалкое зрелище! Дно", "Не хочу повторяться, Но! Все сделали себе имена при СССР и России! Если бы не это, кто бы их знал?!", "Лайма сделала себе узнаваемое имя в молодости, еще в прошлом веке, во времена СССР, через российскую публику. И не только она, кстати", "В колхозе "Червоне дышло" праздник" – набежали в комментарии обиженные граждане страны-террористки, которых не рады видеть нигде.

Напомним, на фестивале Лаймы Вайкуле, помимо Верки Сердючки, выступили также Оля Полякова, Макс Барских, ALEKSEEV, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet. Они исполнили свои хиты, переведенные на украинский язык. Все подробности – в нашем материале.

Традиционно мероприятие посетили близкие друзья и коллеги артистки – звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. С шоуменом и пародистом Вайкуле даже спела известную песню "Листья жёлтые над городом кружатся", однако неожиданностью стало то, что исполняли они ее на латышском языке. Поклонники были в восторге от такого перформанса, а вот россияне не упустили возможности брызнуть ядом в знаменитостей, которые не поддерживают кровавый путинский режим.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Донецке зазвучали хиты Верки Сердючки. В том числе и "Раша, гудбай". Посмотреть соответствующее видео можно по ссылке здесь.

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