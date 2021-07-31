Сенцов объявил о новой любви и женитьбе. Видео

Украинский режиссер Олег Сенцов, который завершил съемки нового фильма "Носорог", признался, что у него есть любимая девушка. По его словам, они планируют официально узаконить отношения.

Об этом он рассказал "Фактам ICTV". Видеоролик с в интервью опубликован на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня есть любимая. Мы собираемся пожениться", – заявил Сенцов.

На уточняющий вопрос, не с кино ли случайно его избранница, он утвердительно ответил, что вовсе нет.

В частности подчеркнул, что девушка далека от киномира, но очень близка для него.

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"И это главное. Я вообще очень трудно влюбляюсь и это для меня такое..." – оборвал признание режиссер.

Отметим: в этом же интервью Сенцов рассказал о сложных отношениях с журналистом и активистом Юлией Бабич, с которой у него есть общая дочь Эмма. Девочке еще не исполнилось и года. Мужчина подчеркнул, что ему не дают видеться с ребенком столько, сколько бы он хотел. Кроме этого, указал на манипуляции и шантаж.

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе. Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Политический заключенный в Российской Федерации. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Шевченковской премии.

10 мая 2014-го Сенцова задержали в Симферополе российские силовики. 25 августа 2015 года в РФ его незаконно осудили по обвинению в терроризме до 20 лет лишения свободы. Во время обмена пленными в сентябре 2019-го вернулся в Украину.

У Сенцова трое детей: Алина (2002 г. р.), Влад (2004 г. р.) и Эмма (2020 г. р.).

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм Олега Сенцова "Носорог" 2021 покажут на 78-м Венецианском кинофестивале. Киносмотр будет проходить в период 1-11 сентября, на нем также будут украинские фильмы "Цензорка" Петера Керекеша и "Відблиск" Валентина Васяновича.