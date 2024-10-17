Семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти. Фото

Через год после смерти украинского телеведущего, бывшего тренера "Лиги Смеха" и экссоветника секретаря СНБО Сергея Сивохо его семья показала, как выглядит могила артиста в Донецке. Память о нем увековечили, установив памятник из гранита, на котором изображено черно-белое фото шоумена.

Видео дня

Соответствующие кадры родственники телеведущего разместили на его странице в Instagram. Под фотографией с счастливым продюсером видна надпись: "Мне грустно, когда вы не улыбаетесь".

"Время летит стрелой. Год прошел как тебя нет с нами, Сергей. Год как день. Время не лечит. Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно. Ты был очень разносторонним, любил играть в "Что? Где? Когда?", обожал "Лигу Смеха" и был в ней до последнего. Пошел в политику ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину", – оставила щемящий комментарий жена бывшего участника КВН, Татьяна Сивохо.

Напомним, сердце Сергея Сивохо перестало биться 17 октября 2023 года в 5:40 утра по причине хронической болезни легких. Телеведущий ушел в засветы в 54 года, находясь в Германии. Тело шоумена кремировали, а семья решила похоронить его на центральном кладбище в Донецке, чтобы он отдыхал рядом со своими родными.

Прощание с артистом состоялось 3 ноября в столичном МЦКИ "Жовтневий палац". Провести Сергея Сивохо в последний путь пришли близкие люди, друзья, коллеги и известные украинцы.

Со щемящей речью на прощании с актером выступила его жена. Татьяна Сивохо рассказала, что ее муж очень любил Украину. Он до последнего помогал больницам, военным врачам и беженцам.

"Он любил Донбасс, свою родину. И Украину – тоже свою родину. До последнего он питал надежду, что Донбасс вернется к нам, и мы объединимся, и будем все вместе. Я надеюсь, что все, кому он помог в жизни, будут помнить его как благодетеля, как защитника родины, как мужчину, который сделал все, что мог, пока еще его сердце билось", – провозгласила любимая звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что близкая подруга Сивоха рассказала, как перед смертью он искал врачей для Нины Матвиенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!