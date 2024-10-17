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Семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти. Фото

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
357
Семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти. Фото

Через год после смерти украинского телеведущего, бывшего тренера "Лиги Смеха" и экссоветника секретаря СНБО Сергея Сивохо его семья показала, как выглядит могила артиста в Донецке. Память о нем увековечили, установив памятник из гранита, на котором изображено черно-белое фото шоумена.

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Соответствующие кадры родственники телеведущего разместили на его странице в Instagram. Под фотографией с счастливым продюсером видна надпись: "Мне грустно, когда вы не улыбаетесь".

Семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти. Фото

"Время летит стрелой. Год прошел как тебя нет с нами, Сергей. Год как день. Время не лечит. Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно. Ты был очень разносторонним, любил играть в "Что? Где? Когда?", обожал "Лигу Смеха" и был в ней до последнего. Пошел в политику ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину", – оставила щемящий комментарий жена бывшего участника КВН, Татьяна Сивохо.

Семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти. Фото

Напомним, сердце Сергея Сивохо перестало биться 17 октября 2023 года в 5:40 утра по причине хронической болезни легких. Телеведущий ушел в засветы в 54 года, находясь в Германии. Тело шоумена кремировали, а семья решила похоронить его на центральном кладбище в Донецке, чтобы он отдыхал рядом со своими родными.

Семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти. Фото

Прощание с артистом состоялось 3 ноября в столичном МЦКИ "Жовтневий палац". Провести Сергея Сивохо в последний путь пришли близкие люди, друзья, коллеги и известные украинцы.

Семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти. Фото

Со щемящей речью на прощании с актером выступила его жена. Татьяна Сивохо рассказала, что ее муж очень любил Украину. Он до последнего помогал больницам, военным врачам и беженцам.

"Он любил Донбасс, свою родину. И Украину – тоже свою родину. До последнего он питал надежду, что Донбасс вернется к нам, и мы объединимся, и будем все вместе. Я надеюсь, что все, кому он помог в жизни, будут помнить его как благодетеля, как защитника родины, как мужчину, который сделал все, что мог, пока еще его сердце билось", – провозгласила любимая звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что близкая подруга Сивоха рассказала, как перед смертью он искал врачей для Нины Матвиенко.

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