Селин Дион не видели на публике уже 260 дней: в СМИ появились слухи о неизлечимой болезни певицы

Поклонники 53-летней певицы Селин Дион заподозрили, что она страдает неизлечимым заболеванием. Причиной стал ряд отмен концертных выступлений в течение последних месяцев. СМИ подсчитали, что артистку не видели на публике уже 260 дней.

Впервые эта информация появилась в издании Suggest. Кроме этого, догадки фанатов частично подтвердил друг исполнительницы в одном из комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Беспокойство среди поклонников звезды началось осенью прошлого года. Тогда артистка отменила свои концерты в Америке из-за судорог, которые просто не позволяли ей нормально двигаться.

Видео дня

Позже артистка разочаровала фанатов, сообщив, что выступлений зимой тоже не будет. В середине января 2022 Селин Дион подтвердила, что до сих пор борется со своей болезнью, поэтому весной еще не предстанет перед публикой.

"Я очень надеялась, что к этому моменту буду в полном порядке, но, думаю, мне просто нужно быть более терпеливой и соблюдать режим, который прописали мои врачи", – говорится в сообщении звезды в Instagram.

Однако фанаты артистки все больше начинают сомневаться, что она сможет продолжать карьеру в ближайшее время. Причиной стали также слова друга певицы, который рассказал, что звезда сильно похудела, а врачи не могут диагностировать ее болезнь.

Отметим, что артистка держит связь с фанатами только в социальных сетях. Туда она публикует старые фото и видео, а также объявляет отмену выступлений.

Коротко о звезде:

Селин Дион – канадская певица, одна из самых высокооплачиваемых музыкантов современности. По всему миру продано более 200 миллионов копий ее альбомов. Победительница песенного конкурса Евровидения 1988 года, на котором с песней "Ne partez pas sans moi" представляла Швейцарию.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы со здоровьем также заподозрили у 74-летней Софии Ротару. Сеть всколыхнуло видео, где у артистки трясутся руки. Состояние звезды объяснил ее концертный директор.