Селена Гомес украсила обложку модного глянца в трендовых колготках 2021. Фото

29-летняя популярная американская певица и актриса Селена Гомес снялась в новой фотосессии сентябрьского номера ELLE 2021 года. Для обложки Селена предстала в образе Мэрилин Монро с платиновыми и объемными локонами.

Соответствующие фото певица опубликовала на личной страничке в Instagram. Селена примеряла сразу несколько нарядов и сменила ряд локаций.

На первом снимке Гомес позировала на кровати с синей атласной постелью. На ней была надета черная футболка, которая была заправлена в розовую твидовую юбку от бренда Chanel. Образ она дополнила колье-чокерами, парой черных колготок в сеточку и ослепляющими мюлями.

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К слову, OBOZREVATEL сделал подборку колготок 2021 года из главных трендов современной моды. В новом сезоне актуальны необычные принты, логотипы и разноцветные модели.

На следующей локации знаменитость, присев на пуфе у бассейна, покрасовалась в водолазке. Селена также была в колготках в сетку и завершила образ беретом с принтом гепарда и солнцезащитными очками.

Также есть кадры, где Гомес позирует черных мини-платьях в горох и на заклепках.

Отметим, что последние годы у Гомес выдались непростыми из-за проблем со здоровьем. Знаменитость обращалась за психологической помощью в 2014 году, когда у нее обнаружили волчанку. В 2018 году у Гомес диагностировали биполярное расстройство.

"Я даже не знаю, что на самом деле думали обо мне: наркотики, алкоголь, вечеринки. Тонны сообщений были такими отвратительными. Когда я узнала об этом (говорится о диагнозе певицы, – Ред.) я почувствовала, как тяжесть свалилась с моих плеч. Я могла сделать глубокий вдох и сказать: "Хорошо, это многое объясняет", – рассказала Селена Гомес в интервью для журнала.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Селена Гомес, которая около четырех лет назад перенесла операцию по пересадке почки, прокомментировала телевизионную шутку о трансплантации органа. Она заявила, что шутить на подобные темы – ненормально.