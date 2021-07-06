Селена Гомес показала свою реальную фигуру в купальнике. Фото

Популярная американская певица Селена Гомес снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Поклонники оценили формы знаменитости.

Соответствующие снимки опубликовали на странице в Instagram бренда La Mariette (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Под постами фанаты оставили множество комментариев.

28-летняя Гомес позировала на камеру в бикини с фиолетово-оранжевым принтом. На некоторых кадрах она снялась с собранными в хвост волосами в цельном купальнике. При этом знаменитость дополнила лук украшениями.

На другом снимке певица стояла на фоне водопада с распущенными волосами и в бикини с завязками, которое подчеркнуло ее формы.

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Пользователи сети остались в восторге от фигуры Гомес. Под публикациями написали множество приятных комментариев.

"Прекрасная", "Ослепительная", "Каждое тело красивое по-своему", "Самая женственная фигура, браво", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Селена Гомес – американская певица и актриса. За роль Алекс Руссо в телесериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс" получила премии Kids’ Choice Awards и ALMA Award. С 2009 года является вокалисткой поп-рок-группы Selena Gomez & the Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица Селена Гомес решилась на кардинальную смену имиджа – звезда перекрасила волосы и пополнила ряды блондинок. Результатом перевоплощения знаменитость продемонстрировала в Instagram-stories.