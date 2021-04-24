Селена Гомес кардинально сменила имидж. Фото

Американская певица Селена Гомес решилась на кардинальную смену имиджа – звезда перекрасила волосы и пополнила ряды блондинок. Результатом перевоплощения знаменитость продемонстрировала в Instagram-stories.

Так, на фото Гомес позировала без макияжа в оверсайз футболке. Знаменитость показала 8-часовую работу колористов, которые добились баланса прохладного и теплого оттенка, подходящего для ее тона кожи.

"Обычно Селена предпочитает более естественное преображение, но на этот раз решила пойти на большие перемены. Этот цвет создан уникально для Селены. Мы хотели добиться идеального баланса прохладного и теплого оттенка, подходящего для ее тона кожи. Это более резкий образ и он идеально подходит для лета", – комментировали стилисты певицы.

К слову, последний раз Гомес меняла цвет волос еще в 2017 году. Тогда звезда впервые попробовала себя в роли блондинки с платиновыми волосами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селена Гомес закрутила роман с известным баскетболистом впервые после расставания с Бибером. Певицу и игрока НБА Джимми Батлера уже не раз видели вместе на публике.