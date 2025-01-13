'Секс-символ' украинского кино Цымбалюк сделал откровенное заявление на фоне слухов о расставании: несколько дней принимал транквилизаторы

Актер, которого также называют "секс-символом" киноиндустрии, Тарас Цымбалюк на фоне слухов о расставании с девушкой Светланой Готочкиной сделал откровенное и шокирующее заявление. Он рассказал, что в конце 2024 года в его жизни происходили неожиданные и неприятные события, из-за которых приходилось пить транквилизаторы.

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Известно, что слухи о расставании появились в середине декабря после того, как внимательные поклонники актера заметили отсутствие в соцсетях подписки "влюбленных" друг на друга. Ни один из них никак не комментировал свои отношения, но Тарас Цымбалюк вышел на связь в Instagram с признанием.

"Я не хочу здесь оставлять какие-то сопли, но должен написать пару мыслей: был пиз*цовый финал года... Но я, как человек, пытающийся всегда культивировать в себе оптимизм, скажу, что это жизнь... С одной стороны долгое время все до этого шло, с другой – без точек над "і" могло тянуться, еще кто знает сколько. А еще с третьей стороны – есть эмоциональный фактор, способный через час менять судьбу. Точнее, судьбы", – сообщил актер.

Он добавил, что за свои 35 лет пережил столько событий, что из них уже можно писать книгу мемуаров. Сейчас Цымбалюк не отчаивается и продолжает поддерживать оптимизм. Однако из-за событий, произошедших в его жизни в последнее время, пришлось употреблять лекарственное средство, что относится к дневным транквилизаторам.

"Мы люди, живущие исключительно в своей жизни. Это уникальный процесс... И одна из лучших и, в то же время, самых страшных его составляющих – непредсказуемость. И еще, меня всегда увлекала адаптивность человеческой психики и ее подсознательное стремление к поиску душевного спокойствия.., – отметил киноартист и призвал: – фокусируйтесь на своих чувствах, живя, озвучивайте свои переживания, пока не поздно, говорите близким все, что есть на душе, как бы это тяжело ни воспринималось. Другого пути нет. Можно пытаться создать иллюзию для всего мира, но для себя нет".

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