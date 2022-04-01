Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк наконец-то сдался и призвал игнорировать российских звезд

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который в первые дни войны активно пытался донести своим российским коллегам о ситуации в нашем государстве, сдался. Он считает, что есть люди, сознательно не стремящиеся разобраться в происходящем, а потому россиян вообще лучше игнорировать.

В своем Instagram звезда сериала "Крепостная" рассказал, что многие годы регулярно пересекался в Киеве с российскими актерами на съемках десятков сериалов. Ему казалось, что удастся "достучаться" до лидеров мнений в РФ, однако даже часовые переписки не принесли должного результата.

"В первые дни войны я максимально раздражался. Меня это очень возмущало. Думал, какое вы вообще имеете право молчать? Вы жили здесь годами и зарабатывали деньги. Некоторые из вас хотели брать украинское гражданство… Звездами их сделали наши проекты, потому что в России есть кому сниматься. Там какого-нибудь Диму Пчелу или Толика Руденко могут снимать несколько раз в год и только в самых примитивных сериалах и то, пожалуй, только для говноканала "Домашний". Там они толком никому не нужны. А тут они – "звезды". Прекрасно понимая это, очень радовались, когда их сюда утверждали. Благодарности – ноль", – возмутился Цымбалюк.

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Актер отметил, что у его российских коллег, не комментирующих войну в Украине, было "куча отмазок, которые являются дешевой ширмой". В то же время, были те, кто решил не молчать. В качестве примера он вспомнил российскому актеру Алексею Панину: "Если нет сознания, то его никогда не будет, а если оно есть, то сколько бы наркоты ни съел Алексей Панин, он все равно имеет нормальную трансляцию реальности, потому что у человека было желание разобраться в ситуации".

Цымбалюк подчеркнул, что большинство российской интеллигенции зазомбировано или боится. Кроме того, они не стоят наших нервов.

"О чем мы можем говорить, когда у моего папы в Москве живет родная сестра, с которой раньше был контакт. За месяц войны она ни разу не позвонила родному брату, не спросила, как дела у его семьи. РОДНАЯ сестра. Это дно, конечно. Думаю, у многих были схожие случаи? Так что, друзья, не тратьте свой ресурс на их низкое поведение и на их нулевую позицию", – посоветовал актер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский исполнитель Макс Барских попросил украинцев игнорировать атаки зомбированных россиян в соцсетях. Певец призвал земляков не отвечать им, а сохранить свою энергию.

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