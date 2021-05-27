Седокова презентовала песню впервые за два года. Видео

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова порадовала поклонников новым хитом, который называется "Набирай меня". Она уточнила, что более двух лет не выпускала песен, поэтому летний альбом будет по-настоящему особенным.

О премьере исполнительница сообщила на своей странице в Instagram, показав также небольшой кусочек нового клипа (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).В ролике Седокова появилась в удлиненном пиджаке яркого цвета, солнцезащитных очках квадратной формы и в обтягивающих джинсах.

"Набирай меня. Первая из нового альбома. Добро пожаловать в мир, детка", – говорится в подписи к ролику.

"Это официально. Больше двух лет его не было... Новый альбом. Не новая я. Все такая же драматичная, сильная и слабая. Но точно не сидящая и плачущая у окна. Ни одной медленной песни. Я так решила", – писала ранее о выходе новой пластинки артистка.

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Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских выпустила новый альбом под названием "Красное вино". В него вошли композиции на украинском, русском, английском и испанском языках.