Настя Каменских выпустила новый альбом "Красное вино" и клип. Видео

Украинская певица Настя Каменских выпустила новый альбом под названием "Красное вино". В него вошли композиции на украинском, русском, английском и испанском языках.

Релиз состоит из 15 треков, серди которых "Девочки Рулят", премьера которого состоялась ранее. Творение Каменских презентовала на личной странице в Instagram, отметив, что посвятила этот альбом своим чувствам и переживаниям (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова. Он, как дорогой терпкий напиток, вобрал в себя все оттенки женских чувств... Это альбом обо мне. Я дарю вам многогранность моих чувств. И надеюсь, каждая сможет найти в нем себя", – написала певица.

Новый альбом Каменских доступен на сервисах: Apple Music, Spotify, YouTube Music.

Также певица опубликовала клип на одноименную песню "Красное вино". В нем она снялась в двух образах. Первый состоит из ярко-красного платья, расшитого камнями, с глубоким декольте и длинной бахромой. Для второго образа она выбрала блестящий золотой топ с глубоким декольте и черные леггинсы.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Настя Каменских (NK) презентовала песню под названием "Девочки рулят". Она заявила, что хочет этим треком сказать всем девушкам – они крутые и особенные.