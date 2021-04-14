Седокова испугалась лететь в Украину из-за 'войск НАТО'

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова, которая живет в России, заговорила о "сложной ситуации" в Киеве и перенесла свой прилет и концерт.

Кроме того, знаменитость сообщила, что клип на новую песню она также не снимает. В Instagram-stories она написала, что все обсуждают войска НАТО, красную зону и множество заболевших в столице Украины, поэтому по этим причинам она боится приезжать в Киев.

"Может все-таки полететь? Но никто не знает, что будет дальше", – отметила Седокова.

Певица добавила, что, как следствие, из-за международного конфликта ее майский тур в Турции под большой угрозой. Сейчас отмены концертов нет, но "ситуация сложная и у операторов, и туристов".

"В нашей любимой гостинице невозможно было найти ни одного номера на майские. Ждем решение организаторов", – подытожила звезда.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анна Седокова со скандалом покинула шоу "Сегодня вечером" Максима Галкина. Так, знаменитости не понравилось видео о ее жизни, которое показали в эфире.