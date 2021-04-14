Сєдокова злякалася летіти в Україну через 'війська НАТО'

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова, яка живе в Росії, заговорила про "складну ситуацію" в Києві і перенесла свій приліт та концерт.

Крім того, знаменитість повідомила, що кліп на нову пісню вона також не знімає. В Instagram-stories вона написала, що всі обговорюють війська НАТО, червону зону і безліч хворих у столиці України, тому з цих причин вона боїться приїжджати до Києва.

"Може все-таки полетіти? Але ніхто не знає, що буде далі", – зазначила Сєдокова.

Співачка додала, що, як наслідок, через міжнародний конфлікт її травневий тур в Туреччині під великою загрозою. Зараз скасування концертів немає, але "ситуація складна і в операторів, і туристів".

"У нашому улюбленому готелі неможливо було знайти жодного номера на травневі. Чекаємо рішення організаторів", – підсумувала зірка.

Коротко про знаменитість:

Анна Сєдокова – українська поп-співачка, авторка пісень, дизайнерка одягу, актриса, теле- і радіоведуча. Здобула популярність в Україні у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анна Сєдокова зі скандалом покинула шоу "Сьогодні ввечері" Максима Галкіна. Так, знаменитості не сподобалося відео про її життя, яке потрапило в ефір.