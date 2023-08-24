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Сделали эксклюзивно для первой леди: чем особенна вышиванка, которую Зеленская надела на День Независимости. Фото

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
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Сделали эксклюзивно для первой леди: чем особенна вышиванка, которую Зеленская надела на День Независимости. Фото

В четверг, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину провозглашения независимости Украины, по случаю чего в Киеве прошел ряд официальных мероприятий. В особенный день первая леди нашей страны появилась в особенной вышиванке. Ее эксклюзивно для Елены Зеленской создали дизайнеры всемирно известного отечественного бренда Gunia Project.

Видео дня

Вышивка на роскошной белой рубашке супруги президента – это ручная работа. Ее создал художник из вышивки Руслан Панчук. Снимки Зеленская обнародовала в своем Telegram-канале

Так, на первой леди можно увидеть белоснежную рубашку со пастельными желтыми и голубыми узорами, которые практически сливаются со светлой основой. Если присмотреться, то на вышиванке можно увидеть цветы, птиц, ангелов. Все это старинные орнаменты из рушников Сумщины.

Сделали эксклюзивно для первой леди: чем особенна вышиванка, которую Зеленская надела на День Независимости. Фото

По центру вышит украинский трезубец. Что интересно, это же национальный символ в области сердца можно увидеть на вышиванке Владимира Зеленского в День Независимости.

Сделали эксклюзивно для первой леди: чем особенна вышиванка, которую Зеленская надела на День Независимости. Фото

Для создания вышивки использовали десятки различных техник, что делает ее еще более ценной. 

Очаровывает рубашка первой леди и своим фасоном, а именно пышными епископскими рукавами. Можно увидеть также широкий воротник, что нечасто встречается на женских вышиванках. Он, как и манжеты, отделан городками. 

Сделали эксклюзивно для первой леди: чем особенна вышиванка, которую Зеленская надела на День Независимости. Фото

Украинскую национальную одежду Зеленская стилизовала с темными брюками-палаццо от украинского дизайнера Артема Климчука. Под широкими штанами виднеются голубые туфли-лодочки. А завершенным образ сделали жемчужное ожерелье и золотые серьги-крестики от того же бренда Gunia Project.

Сделали эксклюзивно для первой леди: чем особенна вышиванка, которую Зеленская надела на День Независимости. Фото

Отметим, ранее мы также рассказывали о вышиванке Владимира Зеленского, в которой он записал обращение к украинскому народу в День Независимости. В особенный день отечественный бренд мужской одежды Damirli создал для президента уникальную рубашку цвета хаки. Ее особенность – вышитый украинский тризуб в области сердца.

Как писал OBOZREVATEL, по случаю 32-летия провозглашения независимости Украины звезды обратились к соотечественникам с поздравлениями. Они подчеркнули, какой страшной ценой украинским воинам приходится защищать свободу граждан и отвоевывать территории, оккупированные Россией. Как Святослав Вакарчук, София Ротару, Леся Никитюк и другие знаменитости поздравляют страну с Днем Независимости – смотрите в нашем материале

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