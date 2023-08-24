Сделали эксклюзивно для первой леди: чем особенна вышиванка, которую Зеленская надела на День Независимости. Фото

В четверг, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину провозглашения независимости Украины, по случаю чего в Киеве прошел ряд официальных мероприятий. В особенный день первая леди нашей страны появилась в особенной вышиванке. Ее эксклюзивно для Елены Зеленской создали дизайнеры всемирно известного отечественного бренда Gunia Project.

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Вышивка на роскошной белой рубашке супруги президента – это ручная работа. Ее создал художник из вышивки Руслан Панчук. Снимки Зеленская обнародовала в своем Telegram-канале.

Так, на первой леди можно увидеть белоснежную рубашку со пастельными желтыми и голубыми узорами, которые практически сливаются со светлой основой. Если присмотреться, то на вышиванке можно увидеть цветы, птиц, ангелов. Все это старинные орнаменты из рушников Сумщины.

По центру вышит украинский трезубец. Что интересно, это же национальный символ в области сердца можно увидеть на вышиванке Владимира Зеленского в День Независимости.

Для создания вышивки использовали десятки различных техник, что делает ее еще более ценной.

Очаровывает рубашка первой леди и своим фасоном, а именно пышными епископскими рукавами. Можно увидеть также широкий воротник, что нечасто встречается на женских вышиванках. Он, как и манжеты, отделан городками.

Украинскую национальную одежду Зеленская стилизовала с темными брюками-палаццо от украинского дизайнера Артема Климчука. Под широкими штанами виднеются голубые туфли-лодочки. А завершенным образ сделали жемчужное ожерелье и золотые серьги-крестики от того же бренда Gunia Project.

Отметим, ранее мы также рассказывали о вышиванке Владимира Зеленского, в которой он записал обращение к украинскому народу в День Независимости. В особенный день отечественный бренд мужской одежды Damirli создал для президента уникальную рубашку цвета хаки. Ее особенность – вышитый украинский тризуб в области сердца.

Как писал OBOZREVATEL, по случаю 32-летия провозглашения независимости Украины звезды обратились к соотечественникам с поздравлениями. Они подчеркнули, какой страшной ценой украинским воинам приходится защищать свободу граждан и отвоевывать территории, оккупированные Россией. Как Святослав Вакарчук, София Ротару, Леся Никитюк и другие знаменитости поздравляют страну с Днем Независимости – смотрите в нашем материале.

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