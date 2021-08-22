Считаю всех украинцев потомками Чингисхана: разговор с режиссером 'Страха и ненависти в Лас-Вегасе'. Эксклюзив

Британский кинорежиссер Терри Гиллиам считает всех украинцев хотя бы частично потомками Чингисхана. Именно поэтому он всегда хотел поработать с представителями нашей национальности.

Об этом культовый режиссер заявил, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL за круглым столом. Встреча состоялась в одном из одесских пятизвездочных отелей и началась с того, что Гиллиам начал считать присутствующих репортеров и в шутку называть их английскими, украинскими и российскими именами: Владимир Грисюк с легкой руки Терри стал "Бобом".

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Гиллиам признался, что у него был хороший опыт сотрудничества актрисой украинского происхождения Ольгой Куриленко ("девушкой Бонда"). Она сыграла роль Джеки в его культовом фильме "Человек, который убил Дон Кихота".

"Мне очень понравилось работать с Ольгой. Я и раньше считал, что она очень хорошая актриса. Но после знакомства понял, что она очень интересный и веселый человек. Сразу захотелось поработать вместе. Тем более, что мне всегда хотелось поработать с потомками Чингисхана, а я считаю, что в Украине все частично являются потомками Чингисхана", – смеется Гиллиам.

Он также отметил, что Куриленко часто приглашают на серьезные и прямолинейные роли, хотя у нее отличное чувство юмора.

В конце встречи Терри сказал, что ему очень понравилось в Одессе.

"Все эти дни были фантастическими. Мне очень понравилось. Прекрасные люди и город. Очень вкусная еда. Люди аплодируют, смеются, живут своей жизнью. Если сравнивать Одессу с Лондоном, то Лондон – мертвый город", – заявил он.

Терри Гиллиам родился в 1940 году в Миннесоте (США). Сначала работал аниматором и художником-карикатуристом. В 1967 году переехал в Великобританию, где присоединился к комик-группе "Монти Пайтон". В начале 1980-х начал собственную карьеру сценариста и режиссера. Снял 12 полнометражных фильмов, самые известные из них – "Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975), "Бразилия" (1985), "Король-рыбак" (1991), "12 обезьян" (1995), "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (1998), "Страна приливов" (2005), "Нулевая теорема" (2013) и "Человек, который убил Дон Кихота" (2018).

Напомним, на 12-м Одесском кинофестивале Терри Гиллиам получил Золотого Дюка за вклад в киноискусство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые интересные фильмы на 12-м Одесском кинофестивале. В материале мы рассказали о шести конкурсных полнометражных фильмах, которые показали на кинофесте.