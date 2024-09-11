'Челюсть не так сформирована'? Украинская актриса на собственном примере опровергла популярный миф о языке

Заслуженная артистка Украины и актриса Ивано-Франковского драмтеатра Надежда Левченко развеяла миф о некомфортном переходе на украинский язык в общении и отмазке о русскоязычной челюсти. Себя она называет ярким примером русифицированного украинца, ведь родилась в семье россиянки и украинца и почти всегда говорила на языке страны-агрессора.

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Она на собственном опыте знает, что фразы "Я уже привыкла", "Челюсть не так сформирована" и им подобны – отмазки и если иметь собственное желание, то можно беспроблемно перейти на украинский. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Надежда Левченко согласилась, что на адаптацию нужно потратить время, а несколько первых дней могут быть тяжелыми.

"В последнем своем интервью я сказала, что являюсь ярким примером русифицированного украинца, который в один момент решил, что переходит на украинский и все. Как бы сложно ни было, день-два, потом несколько недель – а дальше ощущение, что такой будто и родилась (смеется)", – призналась звезда сериалов "Перевізниця", "Жіночий лікар. Нове життя 2", "Черговий лікар".

Актриса добавила, что периодически в речи все же появляются русизмы, но она пытается за ними пристально следить: "Я имею целью разговаривать на том языке, в который влюбляются, на котором захотят говорить также. Я постоянно стараюсь следить за своим языком, чтобы он был без русизмов, потому что на самом деле мне трудно без них общаться, ведь до сих пор случайно могу перейти на русский, за что чувствую стыд. Близкие люди, которые знают меня давно, понимают это. Истории вроде "Я уже привыкла" или "Челюсть не так сформирована" – не для меня".

Известно, что всю свою жизнь Надежда Левченко жила на западе Украины, а по распространенному нарративу на этих широтах люди якобы общаются только на украинском языке. Актриса объяснила, что это на самом деле не так, ведь в Ивано-Франковске раньше она не нуждалась в разговоре на государственном, да и обучение часто происходило на языке страны-агрессора.

"Я живу в Ивано-Франковске с 1992 года. И как бы мне ни было обидно сейчас, но, живя в центре города, я не имела необходимости разговаривать на украинском, потому что рядом почти не было украиноязычного окружения. Потому что военные в основном были переселены со всего Советского Союза. Конечно, все общались на русском. Я занималась в балетной и театральной студиях, училась в русскоязычной школе, кстати, мой выпуск был последним русскоязычным", – пояснила она.

Сейчас женщина запустила проект, чтобы распространять украинскую культуру в массы и люди не считали российских классиков "самыми гениальными гениями", но и лелеяли своих выдающихся фигур. Она на собственном опыте знает, как ошибочно считать россиян лучшими писателями и драматургами, а родных Ивана Карпенко-Карого, Ивана Котляревского, Николая Кулиша и многих других обходить стороной.

"Возможно, это и побудило меня запустить проект с чтениями современных украинских драматургов, чтобы наполнять себя другими вещами. Это как раковая опухоль. Я удалила ее и все. Одно время она мне не мешала, даже вдохновляла, помогала работать каким-то органам, бывают же и такие истории в медицине. Но все, я ее удалила и буду жить так, как будто ее и не было. Я не скучаю по русским текстам. За Анастасией Филипповной не скучаю по той же причине. Таких же персонажей можно найти и у Владимира Винниченко", – отметила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что воин УПА, который в детстве швырнул в Надежду Левченко камнем, заставил актрису сериалов задуматься над языковым вопросом. Это произошло в Ивано-Франковске.

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