Сбежавший из Украины в 2022 году Влад Яма заговорил на русском языке

Скандальный украинский хореограф Влад Яма, сбежавший в США в 2022 году, за границей продвигает язык страны-агрессора. В сети он постит патриотические картинки, а за кадром продолжает общаться на русском языке, игнорируя критику общества.

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Это стало понятно из его нового видео, где Яма рекламировал танцевальное мероприятие в солнечном Майами. Интервью он давал танцовщице-украинке Марии Гнатенко, которая с началом полномасштабного вторжения начала вести соцсети на украинском языке, а затем поддалась позиции "какая разница" и в Америке уже зазывает клиентов на русском.

Возмутительный диалог двух украинцев, вынужденных бежать от войны, на языке страны-террористки появился в соцсетях Ямы. Подводку к разговору он цинично написал на украинском языке, но на вопросы отвечал на русском.

Украинцы продвигали свою вечеринку с коктейлями, музыкой и парными плясками. Приобрести билет может каждый желающий. В анонсе нет ни слова об Украине или о том, что мероприятие не могут посетить россияне.

Это не первый раз, когда хореограф публично продвигает язык страны-агрессора, пока его народ отчаянно борется с российскими оккупантами.

Ранее OBOZ.UA писал, что на хейт из-за русского языка нарвалась певица Гайтана. Она опубликовала в соцсети пост, написанный на языке страны-оккупанта, и попыталась оправдать себя. Однако это не помогло.

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