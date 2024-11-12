Саша Шульгина рассекретила, как 'холостяков' уговаривают выбрать 'правильную' победительницу: я не входила в планы СТБ

Победительница 1 сезона романтического шоу "Холостяк", когда девушки боролись за сердце хореографа Максима Чмерковского, Александра Шульгина рассказала о закулисах проекта и заявила, что редакторы самостоятельно выбирают лучшую "любимую" для холостяка, а не сам герой сезона. Участница призналась, что не входила в планы СТБ, а организаторы не думали, что им пойдут наперекор.

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Она стала победительницей шоу только из-за одного пункта, который не добавили в контракт на участие. Благодаря этому Максим Чмерковский смог уговорить организаторов избрать в финале любимого человека. Об этой особенности Саша Шульгина рассказала во время интервью с блогером и участницей "Холостяка 13" Маричкой Довбенко.

"Я не входила в планы СТБ быть победительницей первого сезона "Холостяка". Потому что это должна была быть сказка о золушке, а я не была отражением золушки. И, кстати, Яна (Яна Соломко, которую организаторы заранее избрали победительницей. – Ред.) также, но почему-то они ее выбрали как образ, который они вели и показывали якобы она бедная, красивая, добрая. А меня наоборот, они показали со стороны стервы, которая идет по головам. Хотя это тоже неправда", – раскрыла она.

Однако благодаря участнице Марине Дурицкой, будущая победительница смогла поломать планы организаторам. Она рассказала, что Марина раздобыла номер телефона "холостяка" и передала его.

"Номер телефона мне достала Марина Дурицкая, которая сейчас Марина Арестова. Она такая: "Я знаю, что у вас любовь, я узнала его номер телефона. Звони, общайся с ним". Она в какой-то момент поняла, что у нас действительно любовь. И она начала нам помогать", – отметила девушка.

Тогда Александра Шульгина смогла пообщаться с Чмерковским один на один и пара вместе повлияла на редакторов проекта.

"Саша, ты не входишь в планы СТБ как победительница. И меня оговаривают, чтобы я выбрал Яну. Потому что для всей Украины это будет хорошая картинка, что вот девочка не из полной семьи... А это больше отражения украинского населения. Девочка, которая из села, без высшего образования. Вот она победила, приехал американский принц и ее избрал. То есть, хотят видеть ее победительницей. Но я им сказал, что я влюбился в тебя, и я хочу быть с тобой", – передала Александра слова "холостяка".

Уже в следующих сезонах редакторы добавили в контракт пункт, что победительница "должна быть согласована с командой шоу". Инфлюенсер рассказала, что не могла раньше раскрыть эту деталь из-за 10-летнего контракта, ведь за нарушение условий документа на девушку могли подать в суд.

"И это очень интересная вещь, потому что в первом сезоне "Холостяка", в контракте, который "холостяк" подписывал, не было пункта того, что он должен согласовать свое решение с телеканалом. Это был единственный "холостяк", который мог сам выбрать победительницу. Со второго сезона они внесли эту правочку в контракт. В первом сезоне того не было, поэтому Максим так и сказал мне по телефону и им потом: "Я выбираю Сашу, или я не выбираю никого". Они ему сказали: "Выбирай Яну, не срывай наше шоу. А потом будь с Сашей, делай все, что хочешь, но выбери Яну". Он сказал, что нет", – добавила Саша Шульгина.

Финалистка "Холостяка 10" Дана Оханская подтвердила эту же проблему на шоу. По ее словам, организаторы не могут избрать победительницей участницу, которая имела конфликты. Для обеспечения рейтингов редакторы якобы на финал оставляли только тех, кто нравится зрителям.

"СТБ выбирает победительницу", – прокомментировала она.

Ранее участница "Холостяк 13" рассказала в интервью OBOZ.UA, что скрывают продюсеры шоу. Они отмечают абсолютную искренность и актуальность сезона в контексте военного времени, но все может быть не таким идеальным.

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