Саша Бо і дружина Остапчука публічно посварилися через 'голодну тусу'

Украинский блогер Саша Бо (Пустовит) и жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина публично поссорились в соцсетях из-за скандальной вечеринки в честь дня рождения их друга Александра Залиско, которая пришлась на День памяти жертв Голодомора.

Пустовит оправдалась за свое присутствие на торжестве, а причиной такого громкого резонанса в СМИ она назвала фото в сторис Остапчука, на котором он именовал праздник – "голодной тусовкой блогеров". Кристина отреагировала на заявление коллеги и стала на защиту супруга в своем Instagram.

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"Хайп с разводом утратил свою силу, нужно найти новые публичные темы? Говоришь, у тебя блог о доброте? А где она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот и нутро…", – написала Кристина в своих сторис.

Саша Бо решила продолжить конфликт, однако не публично. Она ответила жене Остапчука в личном диалоге: "Молодец, что мужа защищаешь. Умничка".

Кристина написала, что назвать блогера "умничкой" в ответ не может, поскольку считает, что Саша не берет ответственность за свои поступки, а лишь перекладывает ее на других.

Пустовит ответила: "Хорошего дня! И советую посмотреть на ситуацию со стороны, а не как жена ведущего". После чего, по словам оппонентки, блогер заблокировала Остапчук в соцсетях.

Личную переписку Кристина также показала публике. Добавила к ним и скриншоты с диалогов с поклонниками, которые поддержали семью Остапчук, обвинив Сашу Бо в лицемерии.

Отметим, сам Владимир лично извинился за свою фразу в сети.

"Друзья, хочу извиниться за те неуместные сторис 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому мне трудно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и скорби за ним стоит. И что эта подпись может быть трактована с совершенно иным содержанием. Никаким образом мои сторис не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает, и порой секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой уступок, но я могу извиниться за него. Как всегда чту и уважаю День памяти жертв голодомора", – написал телеведущий на личной страничке.

В комментариях супруга также поддержала любимого: "Я тобой горжусь! И знаю, какой ты в душе! Жаль, что хайп который к тебе не имеет отношения, расценили так… Люди, давайте будем добрее и не такими лицемерными!"

Напомним, OBOZREVATEL писал ранее: