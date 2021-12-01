Саша Бо і дружина Остапчука публічно посварилися через "голодну тусу"
Украинский блогер Саша Бо (Пустовит) и жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина публично поссорились в соцсетях из-за скандальной вечеринки в честь дня рождения их друга Александра Залиско, которая пришлась на День памяти жертв Голодомора.
Пустовит оправдалась за свое присутствие на торжестве, а причиной такого громкого резонанса в СМИ она назвала фото в сторис Остапчука, на котором он именовал праздник – "голодной тусовкой блогеров". Кристина отреагировала на заявление коллеги и стала на защиту супруга в своем Instagram.
"Хайп с разводом утратил свою силу, нужно найти новые публичные темы? Говоришь, у тебя блог о доброте? А где она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот и нутро…", – написала Кристина в своих сторис.
Саша Бо решила продолжить конфликт, однако не публично. Она ответила жене Остапчука в личном диалоге: "Молодец, что мужа защищаешь. Умничка".
Кристина написала, что назвать блогера "умничкой" в ответ не может, поскольку считает, что Саша не берет ответственность за свои поступки, а лишь перекладывает ее на других.
Пустовит ответила: "Хорошего дня! И советую посмотреть на ситуацию со стороны, а не как жена ведущего". После чего, по словам оппонентки, блогер заблокировала Остапчук в соцсетях.
Личную переписку Кристина также показала публике. Добавила к ним и скриншоты с диалогов с поклонниками, которые поддержали семью Остапчук, обвинив Сашу Бо в лицемерии.
Отметим, сам Владимир лично извинился за свою фразу в сети.
"Друзья, хочу извиниться за те неуместные сторис 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому мне трудно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и скорби за ним стоит. И что эта подпись может быть трактована с совершенно иным содержанием. Никаким образом мои сторис не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает, и порой секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой уступок, но я могу извиниться за него. Как всегда чту и уважаю День памяти жертв голодомора", – написал телеведущий на личной страничке.
В комментариях супруга также поддержала любимого: "Я тобой горжусь! И знаю, какой ты в душе! Жаль, что хайп который к тебе не имеет отношения, расценили так… Люди, давайте будем добрее и не такими лицемерными!"
Напомним, OBOZREVATEL писал ранее:
Известные украинские блогеры попали в громкий скандал, устроив вечеринку в стиле Show bar в День памяти жертв Голодомора. Приглашенные гости в эротических костюмах принимали участие в пошлых конкурсах. Вел мероприятие известный ведущий Владимир Остапчук, который в соцсетях назвал вечеринку "блогерской голодной тусой".
Со всеми, кто "засветился" на празднике, прекратили сотрудничать отечественные бренды.
Организацией скандальной эротической вечеринки занималась родная сестра Александра Залиско Марьяна. По словам администрация львовского Дома ученых, где и проходило мероприятие, девушка соврала о количестве приглашенных гостей и формате празднования. Она сообщила, что планируется "обычный день рождения".