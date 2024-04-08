Саша Барон Коэн и Айла Фишер объявили о разводе после 20 лет брака: почему распалась одна из самых крепких пар Голливуда

Отношения одной из самых крепких пар Голливуда кинокомика Саши Барона Коэна и актрисы Айлы Фишер потерпели крах после 20 лет супружеской жизни, а причинами стали возможные проблемы, среди которых ссоры, разногласия касательно желаемой страны дальнейшего проживания и обвинение актрисы Ребел Уилсон в сексуальном домогательстве Барона Коэна. О событии стало известно только недавно, хотя звезды развелись еще в 2023 году.

Как сообщают друзья Айлы Фишер The Sun, решение объявить публично о расставании должно было обеспечить актерам более-менее нормальную репутацию и подавить общественный резонанс. Сам же Саша Барон Коэн все обвинения Ребел Уилсон, обнародованные в ее мемуарах Rebel Rising, отрицает.

Актриса отмечает, что комик пытался заставить ее сниматься обнаженной, несмотря на специальное положение о запрещении изображения голого тела в фильме 2016 года "Братья Гримсби". Впоследствии звезда сообщила, что после упоминания о Бароне Коэне в своих мемуарах тот даже угрожал, на что женщина опубликовала в соцсетях гневный пост: "Меня не запугают и не заставят умолкнуть драгоценные юристы или PR-менеджеры. "Мудак", о котором я говорю в одной главе своей книги, это Саша Барон Коэн.

Сам Барон Коэн отметил, что та самая обнаженная сцена, о которой он просил Уилсон, была якобы согласована в сценарии.

О расторжении брака супруги сообщили в Instagram-сториз. "После долгого теннисного матча, который длился более 20 лет, мы наконец кладем наши ракетки. В 2023 году мы вместе подали заявление о расторжении брака. Мы всегда отдавали приоритет нашей конфиденциальности и тихо работали над этим изменением. Мы всегда разделяли нашу преданность и любовь к нашим детям. Мы искренне благодарны за то, что вы уважаете желание нашей семьи по поводу конфиденциальности", – написала Айла Фишер.

Голливудская пара развелась в 2023 году, но до ноября пыталась и дальше выкладывать общие фото, чтобы поклонники ничего не заподозрили. Последняя опубликованная фотография на странице Айлы Фишер датирована 17 ноября 2023 года. На ней пара отлично проводит время, употребляя алкоголь.

Еще одной причиной расторжения брака может быть переезд семьи из Австралии, родины Фишер, в Великобританию из-за времени, которое тратится на перелет в Голливуд. "Возвращение в Великобританию пришло ниоткуда. Они некоторое время жили вдали от Британии и не ожидали, что переедут. Но все становилось сложнее, и, как говорится, дом там, где сердце. Возможно, Саша думал, что это улучшит ситуацию. Но этого не произошло – вещи просто рассыпались и рассыпались", – сообщили Daily Mail друзья пары.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер познакомились в 2001 году на вечеринке в Австралии. Их обручение состоялось после трех лет отношений в 2004 году, когда Фишер было 28, а Коэну – 32. Ради "любви всей жизни" Фишер приняла иудаизм, чтобы иметь возможность сыграть свадьбу в 2010 году. У пары родилось трое детей – 17-летняя Олив, 13-летняя Элуа и 9-летний Монтгомери Мозес Брайан Барон Коэн.

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