Сару Джессику Паркер заметили с книгой Навального на съемках 'И просто так'. Фото

Накануне, на съемках сериала "И просто так", являющегося сиквелом шоу "Секс в большом городе", американскую актрису Сару Джессику Паркер заметили с мемуарами российского покойного оппозиционера Алексея Навального. На одном из фото со съемочной площадки звезда, известная по роли Керри Брэдшоу, держит книгу под названием "Патриот", на которой изображено лицо россиянина.

Видео дня

По словам американского Vogue, такой атрибут героини знаменует ее "политическое пробуждение". Мемуары Навального были опубликованы в США издательством Knopf. 22 октября 2024 года "Патриот" вышел в печать в 36 странах на 26 языках, в том числе и на русском.

Известно, что политический деятель написал книгу после отравления "Новичком" в 2020 году и во время отбывания срока в колонии в РФ, где он находился до своей смерти 16 февраля 2024 года. В своей биографической работе Навальный объясняет, почему вернулся из Германии, где он находился после покушения на убийство, в РФ. По словам оппозиционера, иначе не могло быть – слишком любил Россию, россиян и чувствовал, что обязан продолжать борьбу с Путиным.

Кроме того, в мемуарах Навальный написал о своем увлечении советскими диссидентами, но видел свою цель не в изгнании, а в объединении соотечественников и хотел разжечь в них стремление к созданию более честной социальной системы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Барак Обама неожиданно зачитал рэп Эминема, который обожают во всем мире. Видео – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!