Санта Димопулос повторила легендарный танец Майкла Джексона. Видео

Украинская исполнительница, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос продемонстрировала фантастический танец Майкла Джексона.

На своей странице в Instagram она опубликовала соответствующее stories, в котором показала эффектные движения. Знаменитость появилась под зажигательную песню в спортивных штанах молочного цвета, белом топе, который подчеркнул подтянутый пресс, и черно-белых кроссовках. Длинные волосы были распущены, на лице был легкий макияж. Ролик длится меньше десяти секунд, но за это короткое время Санта успела повторить несколько фирменных движений музыканта (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Напомним, в 2009 году Санта Димопулос стала участницей украинского проекта "Фабрика звёзд-3", музыкальным продюсером которого был Константин Меладзе. А в 2020 году она принимала участие в популярном танцевальном шоу "Танцы со звездами", где ее партнером стал Максим Леонов.

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