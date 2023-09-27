Санкции в действии: звезда '6 кадров' Ирина Медведева пожаловалась, что банк Франции заблокировал ее карту. Российских подруг не трогали

Российская актриса Ирина Медведева родом из Беларуси, известная публике благодаря ролям в комедийном скетч-шоу "6 кадров", пожаловалась, что ее банковскую карту во Франции заблокировали из-за ее гражданства. По словам артистки, ее "задело" как публичную личность.

Медведева живет на две страны – Россия и Франция – около пяти лет после того, как вышла замуж за француза Гийома Буше. Проблемами из-за санкций против граждан страны-террористки звезда поделилась в интервью пропагандистским СМИ.

Раньше в Москву актриса летала регулярно, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое россиянка встретила "неоднозначной" позицией, перелеты стали проблематичными.

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Теперь добираться в страну-агрессор из Франции не только в два, а то и в три раза дороже, но и на столько же дольше.

"Бедная" россиянка не может без родины и кровавых рублей, которые там зарабатывает, а потому несмотря на все проблемы продолжает ездить в Москву на съемки, посещать пропагандистские кинофестивали и прославлять на них путинистов.

Тем более, что тратить кровно заработанные актриса теперь может только в России, ведь заграницей, как мы уже отметили, она столкнулась с санкциями.

"Сейчас я вообще хожу по магазинам с картой мужа, мою – банк заблокировал. Причем карты русских подруг не тронули, а я попала под раздачу как медийная личность", – пожаловалась звезда.

Отметим, 25 февраля 2022 года Медведева обнародовала в своих соцсетях белый квадрат и написала: "За мир". На этом какие-либо высказывания и комментарии актрисы на тему российской агрессии, диктаторского путинского режима и террористической войны закончились. Впрочем, как мы уже заметили, россиянка с удовольствием посещает пропагандистские мероприятия, в частности Московский кинофестиваль, а также общается с известными путинистами. Например, поддерживает связь с коллегой по проекту "6 кадров" Эдуардом Радзюкевичем, который яро поддерживает войну и убийства украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, Эдуард Радзюкевич вспомнил о совместной работе с Владимиром Зеленским в сериале "Сваты" и назвал его "фашистом". Подробнее – в нашем материале.

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