Путинист Радзюкевич вспомнил о совместной работе с Зеленским в сериале ''Сваты'' и назвал его ''фашистом''

Российский актер, режиссер сериала "Сваты" и ярый приверженец политики кремлевского диктатора Эдуард Радзюкевич рассказал о работе над проектом с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что глава Украины ранее казался ему хорошим человеком с отличным чувством юмора. После полномасштабного вторжения РФ мужчина резко поменял свое мнение, назвав Зеленского "убийцей" и "фашистом".

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Как пишет росСМИ, Радзюкевич, общаясь с президентом Украины, и подумать не мог, что будет считать его врагом. Фанат Путина работал с Владимиром Зеленским в рамках шоу "Слава Богу, ты пришел", а после в нескольких сериалах.

"Сватов" снимали в Киеве и в Москве. И ни с какой стороны не было агрессии. На съемочной площадке все говорили по-русски. В том числе Владимир Зеленский. А сейчас для меня он убийца и фашист. Враг", – выразился актер. Он также утверждает, что санкции никак не помешают России процветать: "Собрались нагибать народ, который вырос за железным занавесом?! О каких санкциях вообще идет речь?".

Кроме того, Радзюкевич утверждает, у него болит душа за российских солдат и он не против пойти добровольцем на фронт, чтобы помогать им убивать украинцев. По словам путиниста, он давно над этим рассуждает.

"Давно об этом думаю. Просто сейчас не позволяет здоровье. Но при первой возможности обязательно туда отправлюсь, поддержу жителей Донбасса. Для меня понятие "родина" впитано с молоком матери. Я вырос в семье офицера-пограничника", – сказал режиссер, поддерживающий геноцид украинцев.

Как недавно писал OBOZREVATEL, звезда "Сватов" Олеся Железняк заявила, что ей жаль Анну Кошмал, ведь она выступает против войны в Украине. Актриса утверждает – она не обижается на коллегу и хотела бы с ней снова наладить связь. Ранее артистка, которую зрители знают прежде всего по роли Ларисы Буханкиной, "признавалась" Путину в любви, говоря, что счастлива иметь такого президента.

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