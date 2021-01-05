Санина удивила поклонников новой татуировкой с Тиной Кароль. Фото

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала фанатам на руке новую татуировку, на которой изображена сама певица и Тина Кароль. Так, это связано с совместным клипом на песню "Вільна".

Соответствующий снимок Санина опубликовала на своей странице в Instagram. Помимо профилей звезд, на тату есть надпись: "Я не боюсь. Тепер я вільна".

"Я вільна", – подписала кадр певица.

Кроме того, фото прокомментировала и сама Кароль. Она написала: "Моя".

Стоит отметить, что мнения поклонников разделились. Одни считают, что тату временная, а другие – остались в восторге и засыпали комплиментами знаменитость.

"Тест сделано, теперь можно и настоящую", "Теперь ты всегда с Тиной", "Очень красиво, но надеюсь, что это временный рисунок", "Как красиво", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Юлия Санина – украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Осенью 2020 года она приняла участие в проекте "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Жуком.

Тина Кароль имеет большое количество наград и премий. Также она в 2006 году представляла Украину на Евровидении. Кроме того, артистка уже несколько лет является тренером шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что еще в 2014 году их команда перестала выступать в России, так как у них есть четкая позиция по этому поводу.