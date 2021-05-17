Санина рассказала, почему ее отдых в Египте оказался 'худшим'

Известная певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, которая ранее пожаловалась на отдых в Египте, рассказала, что на отпуск она потратила хорошую сумму, но отель оказался среди строительства, потому что он маленький и новый. По словам артистки, ее также беспокоили поклонники, а меню не было достаточно разнообразным.

Об этом знаменитость заявила в программе "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Санина отметила, что на отдыхе было очень много людей, которые узнавали ее семью, так как "в Египет ездят в основном украинцы".

"Арбуз был только первые два дня, потом он исчез, а потом исчезли из меню и огурцы с помидорами. Так что мы решили, что пустыня это не мое. Малый уже подрос, поэтому можно лететь куда-то далеко", – добавила украинская певица.

Коротко о знаменитости:

Юлия Санина – украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Осенью 2020 года приняла участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Дмитрием Жуком, они заняли второе место.

В 2020 году приняла участие в шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" в образе Дракоши.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская рэпер Alyona Alyona решила поехать на отдых в Шарм-эль-Шейх и разочаровалась отпуском. Знаменитость поделилась своими впечатлениями о Египте.