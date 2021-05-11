Санина пожаловалась на отдых в Египте и назвала его 'худшим'

Известная певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина пожаловалась поклонникам на "худший отпуск" в Египте. Так, артистке не понравился ни сервис, ни сама курортная страна.

Соответствующий пост знаменитость написала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По словам исполнительницы, обычно ей везет на отдых, но не в этот раз.

"Египет – не моя страна. Египет – не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг). Египет – не мой уровень сервиса и питания. Новые отели в Египте – это скорее приговор, нежели бонус", – рассказала Санина.

Певица добавила, что она закрывает для себя путешествия в эту страну и больше туда не поедет. Из хорошего, чем запомнился отпуск звезде в Египте – это "счастливый сын, красивое море и закат".

Коротко о знаменитости:

Юлия Санина – украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Осенью 2020 года приняла участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Дмитрием Жуком, они заняли второе место.

В 2020 приняла участие в шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" в образе Дракоши.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская рэперша Alyona Alyona решила поехать на отдых в Шарм-эль-Шейх и разочаровалась отпуском. Знаменитость поделилась своими впечатлениями о Египте.