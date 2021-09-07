'Профессионал' в СССР: как Бельмондо стал героем для десятков миллионов людей за железным занавесом

Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. Расцвет его карьеры пришелся на 80-е годы прошлого века. Фильмы с Бельмондо пропустили через железный занавес – и они покорили зрителей СССР, как и сам актер.

Самой любимой лентой стал драматический триллер "Профессионал", где Бельмондо сыграл главную роль. Фильм вышел в 1981 году, но в Союзе его показали только в 1990-м – что не помешало ему покорить сердца миллионов людей.

Музыку к "Профессионалу" написал знаменитый композитор Эннио Морриконе, музыкальные темы Chi Mai и Le Vent Le Cri получили мировую известность. Подробнее о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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Музыкальная тема Эннио Морриконе "Chi Mai" была написана для Маддалены (1971). Песня была полностью перезаписана в 1978 году для сингла "Disco '78" с более тяжелыми барабанами и в другом ключе. Услышав эту версию по радио, Жан-Поль Бельмондо был настолько впечатлен, что предложил включить ее в саундтрек к своему фильму. В конечном счете, запись этой музыкальной партитуры стала одной из самых продаваемых работ Морриконе.

В фильме Жан-Поль Бельмондо выполняет свои собственные трюки, в том числе и в погоне за автомобилем на площади Трокадеро.

Во время задержки стрельбы Бельмондо попросил своего отца Пола Бельмондо помочь с разрешениями, необходимыми для выполнения знаменитой сцены погони на автомобиле на площади Трокадеро.

В конце Бомонт погибает перед тем, как садиться в вертолет. Жорж Лотнер снял еще одну версию, где Бомонт сбежал на вертолете, но вместе с Жан-Полем Бельмондо выбрал другую.

Это был четвертый по популярности фильм во Франции.

Этот фильм был приобретен советским министерством кино в 1982 году. Однако он не выпускался до 1990 года.

Жан-Поль Бельмондо играл свои роли с ослепительной улыбкой, демонстрируя боевой характер и харизму. Бельмондо создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой, способного решить любые проблемы.

Для граждан СССР Бельмондо был современным рыцарем без страха и упрека, который готов стать над законом ради высшей цели. Людям, живущим за железным занавесом, был нужен герой, способный преодолеть все – олицетворение такого героя и стал для них Бельмондо.

Та самая последняя сцена фильма, где гибнет герой Бельмондо – тут звучит та самая знаменитая композиция Морриконе.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку лучших фильмов с великим французским актером. Бельмондо был удостоен премии "Сезар", получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также был награжден премией "Золотой лев".