Самый высокий человек в мире серьезно болен: как он выглядит

46-летний Хусейн Бисад стал вторым в списке самых высоких людей в мире. Его рост составляет более 2,3 метров. На данный момент он борется с серьезной болезнью – гипофизарным гигантизмом.

На сегодняшний день мужчина был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а также успел жениться. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, стремительно расти Хусейн начал после второго класса. Мужчине было всего 13 лет, когда он перерос маму и папу.

Сейчас обувь Хусейн покупает только за границей, а одежду он специально шьет – на это мужчина тратит огромные деньги. Также знаменитость спит в кровати размером 274 см.

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Самое страшное, что произошло в жизни Хусейна – он столкнулся с опасными для жизни проблемами со здоровьем, из-за которых он нуждался в диализе несколько раз в день. Он передвигался на коляске, но ему удалось снова начать ходить на костылях после пересадки почки в феврале 2020 года.

"Мне не нравится быть таким высоким. Слишком много проблем, ты другой человек. Все остальные нормальные, а я другой. Люди иногда спрашивают меня, почему я такой высокий", – признался Хусейн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, обладательница самых длинных ногтей в мире 54-летняя Анна Уильямс из Хьюстона продает их за 47 тысяч долларов. Женщина не стригла ногти с 1992 года.