Самый смелый образ на Met Gala 2026: супермодель Хайди Клум превратилась в 'живую статую' 19-го века

Немецкая супермодель Хайди Клум стала настоящей звездой самого ожидаемого события в мире моды Met Gala 2026, ведь появилась на вечеринке в самом смелом образе, который идеально передал выбранную тему "Мода – это искусство". Вдохновившись скульптурой Рафаэля Монти 1847 года "Завуалированная весталка", знаменитость превратилась для благотворительного бала в "живую статую".

С помощью латекса и спандекса визажисту Майку Марино удалось достичь уникального эффекта, будто тело Хайди Клум вытесано из камня. Даже лицо супермодели было закрыто тканью, из-за чего ее невозможно было узнать. Как подчеркнула селебирити в своем Instagram, ее образ для Met Gala 2026 "стер грань между модой и изобразительным искусством".

"Каждая складка, каждое очертание, каждая деталь были тщательно продуманы, чтобы передать силу и мягкость тем способом, который кажется почти невозможным. Уникальный дизайн, который не просто украшает тело, а превращает его в настоящее искусство", – описала наряд модель.

Аутфит Хайди Клум поражает своей невероятной детализацией. Каждый элемент образа, от обуви до венка на голове, и даже цвет ногтей, создают впечатление, будто перед тобой не реальный человек, а каменная скульптура.

Заметим, что дресс-код нынешнего Met Gala напрямую связан с темой выставки "Искусство костюмов" (Costume Art), организованной Институтом костюма Метрополитен-музея. Она объединяет почти 400 экспонатов, целью которых является продемонстрировать уникальную связь между человеческим телом, модой и искусством.

